Espanha goleia a Bulgária e segue 100% nas Eliminatórias
A Espanha goleou a Bulgária, por 4 a 0, na tarde desta terça-feira e manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Merino (duas vezes), Chernev (contra) e Oayrzabal, de pênalti, fizeram os gols da partida válida pela quarta rodada, que aconteceu no Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP).
Situação das Eliminatórias
Com o resultado, a Espanha se mantém como líder isolada do Grupo E, com 12 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Nesta posição, vai se classificando à Copa do Mundo, mas ainda tem dois jogos a serem disputados, contra Geórgia e Turquia, em novembro.
Os turcos estão na briga pela classificação, em segundo lugar, com nove pontos. A Bulgária chegou à quarta derrota e é a lanterna do grupo, já eliminada.
Como foi o jogo?
Merino faz dois para a Espanha
No primeiro tempo, só deu Espanha. Jogando em casa, os espanhóis criaram diversas chances de abrir o placar, antes de efetivamente sair em vantagem. Pedri mandou uma bola no travessão e uma perto da trave da Bulgária. Merino foi responsável por colocar a Espanha na frente, aos 34 minutos da etapa inicial. Pedri lançou na área, Le Normand ajeitou de cabeça para Merino, que mandou para o fundo do gol.
Aos 11 do segundo tempo, Merino ampliou. Grimaldo recebeu em velocidade, foi até o fundo e cruzou na cabeça do volante, que venceu o goleiro Vutsov para fazer o segundo gol. Pouco depois, a Bulgária respondeu com Despodov, que mandou perto da trave de Unai Simón.
Gol contra e pênalti fecham goleada da Espanha
A Espanha ampliou aos 33, com gol contra de Chernev. Após boa trama, García recebeu na esquerda e mandou na pequena área. Chernev tentou cortar e marcou contra. Na reta final, a Espanha teve tempo de fazer mais um. Georgiev derrubou Merino na área e o árbitro marcou o pênalti. Oyarzabal foi para a cobrança e fechou a goleada.