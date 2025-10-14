Topo

Espanha goleia a Bulgária e segue 100% nas Eliminatórias

Mikel Merino, da Espanha, comemora gol contra a Bulgária, pelas Eliminatórias para a Copa - Foto: Reprodução/Instagram@sefutbol
Mikel Merino, da Espanha, comemora gol contra a Bulgária, pelas Eliminatórias para a Copa Imagem: Foto: Reprodução/Instagram@sefutbol

14/10/2025 17h57

A Espanha goleou a Bulgária, por 4 a 0, na tarde desta terça-feira e manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Merino (duas vezes), Chernev (contra) e Oayrzabal, de pênalti, fizeram os gols da partida válida pela quarta rodada, que aconteceu no Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP).

Situação das Eliminatórias

Com o resultado, a Espanha se mantém como líder isolada do Grupo E, com 12 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Nesta posição, vai se classificando à Copa do Mundo, mas ainda tem dois jogos a serem disputados, contra Geórgia e Turquia, em novembro.

Os turcos estão na briga pela classificação, em segundo lugar, com nove pontos. A Bulgária chegou à quarta derrota e é a lanterna do grupo, já eliminada.

Como foi o jogo?

Merino faz dois para a Espanha

No primeiro tempo, só deu Espanha. Jogando em casa, os espanhóis criaram diversas chances de abrir o placar, antes de efetivamente sair em vantagem. Pedri mandou uma bola no travessão e uma perto da trave da Bulgária. Merino foi responsável por colocar a Espanha na frente, aos 34 minutos da etapa inicial. Pedri lançou na área, Le Normand ajeitou de cabeça para Merino, que mandou para o fundo do gol.

Aos 11 do segundo tempo, Merino ampliou. Grimaldo recebeu em velocidade, foi até o fundo e cruzou na cabeça do volante, que venceu o goleiro Vutsov para fazer o segundo gol. Pouco depois, a Bulgária respondeu com Despodov, que mandou perto da trave de Unai Simón.

Gol contra e pênalti fecham goleada da Espanha

A Espanha ampliou aos 33, com gol contra de Chernev. Após boa trama, García recebeu na esquerda e mandou na pequena área. Chernev tentou cortar e marcou contra. Na reta final, a Espanha teve tempo de fazer mais um. Georgiev derrubou Merino na área e o árbitro marcou o pênalti. Oyarzabal foi para a cobrança e fechou a goleada.

