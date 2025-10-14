Escalação do Santos: Vojvoda aprimora bola parada e fecha preparação para jogo contra o Corinthians

O Santos finalizou, nesta terça-feira, a preparação para o clássico contra o Corinthians. O jogo está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda esboçou a escalação em um treino tático e aprimorou a bola parada.

O comandante deve contar com dois retornos importantes diante do Timão. O meio-campista Victor Hugo está recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa direita e deve ser relacionado. O jogador treinou normalmente.

Outro que também deve ficar à disposição é o lateral direito Mayke. Ele se recuperou de uma inflamação no joelho direito, que o tirou da partida contra o Ceará.

Por outro lado, o treinador argentino seguirá tendo a baixa de Neymar, que se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O volante Tomás Rincón, com um edema na panturrilha esquerda, também deve ser desfalque no Peixe. Tiquinho Soares, suspenso, completa a lista de ausências.

Provável escalação do Santos

Assim, uma possível escalação do Santos é com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Situação do Santos no Brasileirão

Com 28 pontos conquistados após 26 jogos, o Santos está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Peixe está no 16º lugar, com três pontos a mais que o 17º colocado Vitória, equipe que abre o Z-4.

Próximos jogos do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)