Escalação do Santos: Vojvoda aprimora bola parada e fecha preparação para jogo contra o Corinthians
O Santos finalizou, nesta terça-feira, a preparação para o clássico contra o Corinthians. O jogo está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda esboçou a escalação em um treino tático e aprimorou a bola parada.
O comandante deve contar com dois retornos importantes diante do Timão. O meio-campista Victor Hugo está recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa direita e deve ser relacionado. O jogador treinou normalmente.
Outro que também deve ficar à disposição é o lateral direito Mayke. Ele se recuperou de uma inflamação no joelho direito, que o tirou da partida contra o Ceará.
Por outro lado, o treinador argentino seguirá tendo a baixa de Neymar, que se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O volante Tomás Rincón, com um edema na panturrilha esquerda, também deve ser desfalque no Peixe. Tiquinho Soares, suspenso, completa a lista de ausências.
Provável escalação do Santos
Assim, uma possível escalação do Santos é com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
Situação do Santos no Brasileirão
Com 28 pontos conquistados após 26 jogos, o Santos está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Peixe está no 16º lugar, com três pontos a mais que o 17º colocado Vitória, equipe que abre o Z-4.
Próximos jogos do Santos
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)