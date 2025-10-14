Topo

Escalação do Brasil: Ancelotti faz oito mudanças no time para enfrentar o Japão

A escalação do Brasil está definida para a partida desta terça-feira contra o Japão, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, no último amistoso desta data FIFA de outubro. O técnico Carlo Ancelotti promoveu oito mudanças em relação à equipe que goleou a Coreia do Sul na última quinta, em Seul.

Os únicos atletas mantidos no time do primeiro para o segundo amistoso foram Casemiro Bruno Guimarães e Vinícius Júnior. Ancelotti aproveitará o duelo com os japoneses para avaliar alguns convocados, incluindo o goleiro Hugo Souza, do Corinthians.

A escalação do Brasil completa para enfrentar o Japão conta com Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Martinelli e Vinícius Júnior.

A Seleção Brasileira ainda terá mais dois períodos de amistosos até a Copa do Mundo de 2026. Em novembro o time canarinho deverá enfrentar seleções africanas, provavelmente Senegal e Tunísia, na Europa.

Já em março de 2026 a CBF negocia amistosos contra seleções europeias. A França deverá ser um dos adversários. Croácia ou Holanda também podem enfrentar o Brasil na data FIFA em questão.

Desta maneira, a Seleção Brasileira enfrentaria adversários dos principais continentes antes da Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti anunciará a convocação para o Mundial em maio.

