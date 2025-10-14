Topo

Erros de zagueiros resultam em gols do Japão e marcam atuação ruim pela Seleção

14/10/2025 09h41

Os zagueiro Fabrício Bruno e Beraldo tiveram atuações para esquecer no amistoso diante do Japão, nesta terça-feira, em Tóquio. O jogador do Cruzeiro, que fez seu quarto jogo pela Seleção Brasileira, esteve envolvido diretamente nos primeiros dois gols dos japoneses na partida. Já o atleta ex-São Paulo, falhou na marcação do terceiro tento dos donos da casa.

Aos sete minutos do segundo tempo, Fabrício Bruno tropeçou sozinho e errou um passe dentro da área brasileira. Takumi Minamino não perdoou e começou a reação dos donos da casa.

Depois, aos 17, Nakamura cabeceou e ao tentar tirar, Fabrício Bruno desviou para a própria meta. A bola tinha a direção do gol e, portanto, o tento pode não ser considerado como gol contra na súmula. Por fim, após uma cobrança de escanteio, Beraldo falhou na marcação de Ueda, que cabeceou para marcar o gol da vitória. O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, também falhou no lance.

Números de Fabrício na Seleção

Foi o quarto jogo de Fabrício Bruno com a Seleção Brasileira. Antes, o zagueiro do Cruzeiro havia atuado nos amistosos contra Espanha e Inglaterra, em março de 2024, e na derrota para a Bolívia, na última rodada das Eliminatórias.

Ao todo, o retrospecto de Fabrício Bruno é de uma vitória, um empate e duas derrotas. Com o zagueiro em campo, a Seleção levou sete gols em quatro jogos: três diante da Espanha, um contra a Bolívia e três nesta terça, contra o Japão.

Números de Beraldo

Por sua vez, foi apenas o quinto compromisso de Beraldo pela Seleção, além dos mesmos amistosos contra Espanha e Inglaterra, o defensor do PSG atuou contra Estados Unidos e Paraguai. Com ele em campo, o Brasil também levou sete gols.

Na volta ao Brasil, Fabrício Bruno está fora do clássico mineiro contra o Atlético-MG, nesta quarta. O zagueiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por sua vez, Beraldo retorna ao PSG visando a próxima rodada do Campeonato Francês, contra o Strasbourg.

