Seleção asiática tem brasileiros decisivos e vê Copa perto após 35 anos

Caio Canedo é um dos brasileiros da seleção dos Emirados Árabes Unidos - UAE FA
Caio Canedo é um dos brasileiros da seleção dos Emirados Árabes Unidos Imagem: UAE FA
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 05h30

A seleção dos Emirados Árabes Unidos pode garantir vaga na Copa do Mundo hoje e conta com a ajuda de alguns brasileiros para isso.

Brasil na Ásia?

Os Emirados Árabes têm seis brasileiros naturalizados entre os convocados nesta Data Fifa. São eles: o zagueiro Lucas Pimenta, o lateral Erik, os meias Fábio Lima e Marcus Meloni, e os atacantes Caio Canedo, Caio Lucas e Bruno.

A seleção precisa apenas de um empate contra o Qatar, hoje, para ir à Copa — e isso se deve muito aos brasileiros. Na rodada passada da repescagem asiática, os Emirados Árabes perdiam por 1 a 0 para Omã, mas Marcus Meloni e Caio Lucas fizeram os gols da virada por 2 a 1 e colocaram o time na liderança do grupo — apenas o líder vai direto à Copa.

Muitos dos brasileiros convocados fizeram parte de toda a campanha até aqui nas Eliminatórias. Todos eles se naturalizaram após jogarem por muitos anos no futebol local.

Os Emirados Árabes Unidos foram para a repescagem asiática após ficarem em terceiro lugar no Grupo A da fase anterior das Eliminatórias. A seleção ficou atrás apenas de Irã e Uzbequistão, que ficaram com as vagas diretas na Copa.

Mesmo que perca para o Qatar, os Emirados seguirão vivos na luta por uma vaga na Copa. Os segundos colocados dos grupos da repescagem asiática vão se enfrentar para definir quem irá representar o continente na repescagem mundial, que dará duas vagas no torneio do ano que vem.

Os Emirados Árabes Unidos buscam uma vaga na Copa após 35 anos. A primeira e única participação da seleção em Mundiais aconteceu em 1990, na Itália. A seleção somou três derrotas (Alemanha Ocidental, Iugoslávia e Colômbia) e foi eliminada na fase de grupos com a pior campanha geral.

Como funciona a repescagem asiática

Os seis países da repescagem asiática ficaram em terceiro ou quarto nos seus grupos na fase anterior das Eliminatórias.

Eles foram divididos em dois grupos com três seleções cada. O Grupo A conta com Qatar, Emirados Árabes Unidos e Omã e terá jogos sediados em Doha (QAT). Já Arábia Saudita, Iraque e Indonésia ficam na chave B, com sede em Jeddah (ARA).

As seleções se enfrentam dentro da chave em turno único — a última rodada ocorre hoje. O vencedor de cada grupo vai direto para a Copa. Os segundos colocados se enfrentam em jogos de ida e volta por uma vaga na repescagem mundial.

Grupo dos Emirados Árabes Unidos

  1. Emirados Árabes Unidos - 3 pontos
  2. Qatar - 1 ponto (0 de saldo)
  3. Omã - 1 pontos (-1 de saldo)*

* Omã é o único país que já fez seus dois jogos

