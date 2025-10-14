Em noite pouco inspirada, Colômbia empata sem gols com o Canadá em amistoso

A Colômbia empatou com o Canadá por 0 a o, nesta terça-feira, no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, Nova Jersey (EUA), em confronto amistoso.

E agora?

A Colômbia retorna aos gramados para mais um amistoso no sábado, dia 15 de novembro, às 21h (de Brasília). A seleção enfrentará a Nova Zelândia no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida (EUA).

Já o Canadá entra em campo na sexta-feira, 13 de novembro, contra o Equador, no BMO Field, em Toronto, atuando diante de sua torcida.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia ??? ?? 0-0 ??#LaSeleNosUne?? pic.twitter.com/z9oIGO8aEK ? Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 15, 2025

Resumo do jogo

?? COLÔMBIA 0 X 0 CANADÁ ??

Competição: Amistoso (data Fifa)



Local: Sports Illustrated Stadium, em Harrison, Nova Jersey (EUA)



Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)



Horário: 22h (de Brasília)

Como foi o jogo?

A partida foi marcada por poucas oportunidades de gol. Entre os titulares da Colômbia, Richard Ríos e Luis Díaz tiveram atuações discretas: o volante ex-Palmeiras pouco apareceu no campo ofensivo, enquanto o atacante do Bayern de Munique arriscou apenas um chute, mas sem êxito.

Já entre os atletas que atuam no futebol brasileiro, Rafael Santos Borré (Internacional) e Kervin Serna (Fluminense) entraram no decorrer do segundo tempo. Borré, inclusive, protagonizou a melhor chance da noite: aos 43 minutos, subiu livre entre os defensores, mas cabeceou para fora.