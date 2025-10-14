Copa com 3 sedes esvazia Eliminatórias da Concacaf, e azarões se sobressaem

Topo

Jogadores de Curaçao comemoram gol marcado contra a Jamaica nas Eliminatórias Imagem: Divulgação/Concacaf
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 05h30

As Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo têm sido marcadas por surpresas nesta edição sem os principais países da América do Norte, Central e Caribe na disputa.

Zebras protagonistas

Principais seleções da Concacaf, Estados Unidos, México e Canadá não participam das atuais Eliminatórias. Por serem sedes da Copa, os três já estão garantidos no torneio do ano que vem.

Sem as principais seleções, os azarões Suriname e Curaçao assumiram o protagonismo das Eliminatórias. Ambos lideram os seus grupos na fase final e, hoje, estariam na Copa do Mundo do ano que vem. Na etapa anterior, eles também terminaram suas chaves no topo.

A dupla apostou na mesma fórmula. Suriname é uma ex-colônia holandesa e recrutou jogadores do país holandês e que têm linhagem surinamesa para reforçar a seleção. Curaçao ainda é considerado um território holandês, mas no futebol joga sob sua própria bandeira, e seguiu a mesma linha, buscando atletas interessados em representarem o país.

Suriname e Curaçao ainda se livraram dos outros bichos-papões da Concacaf no sorteio da fase final. Costa Rica e Honduras, que jogaram Copas recentes, caíram na mesma chave e abriram ainda mais brecha para o protagonismo de outros países.

O que falta?

Curaçao e Suriname disputam a quarta rodada da fase final das Eliminatórias hoje — são seis ao todo. O Suriname é quem tem a missão mais difícil nesta terça: a seleção enfrenta o Panamá, fora de casa. Surinameses e panamenhos têm cinco pontos cada e dividem a ponta da chave.

Suriname ainda terá El Salvador (casa) e Guatemala (fora) pela frente. Os jogos serão realizados na Data Fifa do mês que vem.

Curaçao recebe Trinidad e Tobago, o terceiro colocado da sua chave. Depois a seleção ainda vai encarar Bermudas e Jamaica, ambos fora de casa.

Como estão os grupos

Grupo A

  1. Suriname - 5 pontos (saldo +1 e 3 gols pró)
  2. Panamá - 5 pontos (saldo +1 e 2 gols pró)
  3. El Salvador - 3 pontos
  4. Guatemala - 2 pontos

Grupo B

  1. Curaçao - 7 pontos
  2. Jamaica - 6 pontos
  3. Trinidad e Tobago - 4 pontos
  4. Bermudas - 0 ponto

Grupo C

  1. Haiti - 5 pontos (saldo +3)
  2. Honduras - 5 pontos (saldo +2)
  3. Costa Rica - 3 pontos
  4. Nicarágua - 1 ponto

