Efeito Do Bronx! Card no Rio quebra recorde de público do UFC em arenas no Brasil

14/10/2025 11h33

Antes de entrar em ação no último sábado (11), Charles Oliveira projetava um verdadeiro caldeirão no UFC Rio. E sua previsão foi devidamente concretizada pelos fãs, que lotaram a 'Farmasi Arena' e criaram um clima hostil para os atletas estrangeiros. Para além do ambiente energizado, a grande presença de público no evento liderado por 'Do Bronx' quebrou um recorde importante para o Brasil no Ultimate.

Segundo informou a própria entidade através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), os 16.297 torcedores que compareceram ao UFC Rio estabeleceram um novo recorde de público em eventos realizados pelo Ultimate em arenas do Brasil. Outros cards no país chegaram a ultrapassar essa marca, mas sendo promovidos em outro tipo de dependência - como o UFC 198, realizado no estádio de futebol do Athletico, que contou com mais de 40 mil fãs presentes.

Do Bronx volta ao Brasil como ídolo

Desde que emplacou a sequência de vitórias que o levou até o cinturão peso-leve (70 kg) do Ultimate, Do Bronx nunca mais havia competido em solo nacional. Sua última experiência no Brasil havia sido há mais de cinco anos, em 2020, e sem a presença de público por conta das restrições impostas pela pandemia da COVID-19. Sendo assim, o UFC Rio marcou a primeira experiência de Charles Oliveira já com status de ídolo nacional em seu próprio país.

E como já era de se esperar, a presença de Do Bronx no show fez com que os ingressos para o evento se esgotassem em poucas horas de venda. Durante a semana da luta, seja no treino aberto ou na pesagem cerimonial, os fãs também compareceram em peso para ovacionar o faixa-preta de jiu-jitsu antes do combate contra Mateusz Gamrot. No sábado, os torcedores transformaram a Farmasi Arena em um caldeirão e viram Charles vencer o rival polonês em grande estilo, via finalização no segundo assalto.

