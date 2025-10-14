Duelo de gerações! Henry Cejudo enfrenta Payton Talbott no UFC 323

Topo

As disputas de título do UFC 323, último card numerado do ano, não foram as únicas a serem anunciadas por Dana White na última segunda-feira (13). Na mesma leva, o presidente do Ultimate confirmou outros dois duelos de gerações, que colocarão frente a frente ex-campeões e lutadores em ascensão na organização - um deles envolvendo o americano Henry Cejudo.

Ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) do UFC, Cejudo vive sua pior fase na carreira. Desde que retornou da aposentadoria, em 2023, 'Triple C' sofreu três derrotas consecutivas - para Aljamain Sterling, Merab Dvalishvili e Song Yadong - e hoje ocupa apenas a modesta 10ª colocação no ranking até 61 kg da liga.

No card do UFC 323, marcado para o dia 6 de dezembro, em Las Vegas (EUA), Henry Cejudo vai medir forças com o promissor Payton Talbott. O jovem lutador de 27 anos, dono de um cartel de dez vitórias e apenas uma derrota no MMA profissional, venceu quatro dos seus cinco compromissos no octógono mais famoso do mundo, mas, até o momento, sequer aparece no top 15 dos galos.

Blachowicz vs Guskov

Outro confronto anunciado por Dana White para o penúltimo show do UFC na temporada foi Jan Blachowicz vs Bogdan Guskov. Enquanto o polonês, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg), não vence a mais de três anos, somando um empate e duas derrotas neste período, o atleta do Uzbequistão chega para o combate embalado por quatro triunfos seguidos, que o levaram ao 11º lugar no ranking da categoria.

