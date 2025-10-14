Do Bronx sobe um degrau no ranking e alcança top 3 dos leves após vitória no UFC Rio

A volta de Charles Oliveira ao Brasil se mostrou um grande acerto. Não somente pela conexão com os fãs locais, mas também pelo aspecto esportivo. Além de voltar à coluna das vitórias em grande estilo no UFC Rio do último sábado (11), 'Do Bronx' ganhou uma posição no ranking dos pesos-leves (70 kg) com o triunfo sobre o polonês Mateusz Gamrot. Ex-campeão da categoria, o brasileiro subiu um degrau e alcançou o top 3 na mais recente atualização da listagem no site oficial do Ultimate.

Anteriormente na quarta posição, Do Bronx deixou Max Holloway para trás e agora figura na terceira colocação da categoria mais povoada da companhia. Curiosamente, o havaiano, que perdeu o posto no top 3 por conta da ascensão de Charles, se tornou o principal alvo do brasileiro após seu desempenho no UFC Rio. Depois de brilhar em seu país, o faixa-preta de jiu-jitsu sugeriu um duelo contra 'Blessed' pelo cinturão 'BMF' (lutador mais durão) - ideia devidamente aceita pelo antigo adversário.

Volta ao peso-por-peso

Além de ganhar mais espaço na própria categoria e, consequentemente, se aproximar de uma eventual nova disputa de título, Charles Do Bronx voltou ao ranking peso-por-peso do UFC. Na listagem que classifica os melhores lutadores do plantel da liga independentemente de divisão de peso, o brasileiro retornou ao top 15 justamente na 15ª colocação - tomando o lugar que era de Shavkat Rakhmonov.

Daico expulsa rival do ranking

No 'co-main event' do UFC Rio, Deiveson Figueiredo quebrou a banca e derrotou Montel Jakcson via decisão dividida dos juízes. O resultado positivo não fez o brasileiro subir degraus na categoria, permanecendo na sexta posição dos galos (61 kg). Em contrapartida, com o mais recente triunfo, 'Daico' expulsou o prospecto americano do ranking. Anteriormente na 15ª posição da divisão, Montel viu seu posto ser tomado pelo compatriota Marcus McGhee.

Luana estreia nos galos

Na mais recente atualização dos rankings, houve mudanças que não tiveram qualquer relação com o card do UFC Rio. E em uma dessas movimentações, Luana Santos ganhou espaço. Antes desranqueada, a brasileira assumiu a 15ª posição do peso-galo feminino. Curiosamente, a judoca tomou o lugar que era da russa Daria Zhelezniakova, sua próxima adversária no octógono mais famoso do mundo.

