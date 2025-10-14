Topo

'Derrotas com falhas individuais sempre deixam sequelas', diz Arnaldo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 10h49

A derrota do Brasil para o Japão deixará sequelas na reta final da preparação para a Copa do Mundo, avalia Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O Brasil perdeu por 3 a 2, de virada, após abrir dois gols de vantagem e sofrer três em 25 minutos do segundo tempo. O time de Carlo Ancelotti colapsou após erro crasso de Fabrício Bruno, que entregou a bola de bandeja na grande área para Minamino marcar.

Para quem tinha nesse jogo a esperança de ir para a Copa, vai ficar mais difícil porque as derrotas sempre deixam sequelas, ainda mais derrotas com falhas individuais marcantes. Partidas às vésperas de Copa do Mundo, de fato, costumam ser taxativas.
Arnaldo Ribeiro

Pegando o Fabrício, o Hugo e talvez também o Paulo Henrique, esse jogo teve um pouco de tudo porque começou com PH, do Vasco, fazendo um golaço, mas depois no segundo tempo ele foi muito mal. E o Fabrício sobretudo, e o Hugo também. Jogador que atua no futebol brasileiro na Copa do Mundo, eu acho que serão pouquíssimos e acho que é natural que sejam pouquíssimos. Isso dá uma boa discussão. O nível do enfrentamento deles aqui é muito menor do que no exterior.
Arnaldo Ribeiro

Após a derrota do Brasil, Ancelotti disse que erros individuais não afetam a presença dos jogadores no Mundial. Segundo o italiano, "o maior erro foi não ter reagido bem após o primeiro erro".

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

