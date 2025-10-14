De hater a admirador: Ex-campeão do UFC se rende a Poatan após vitória no UFC 320

Conhecido por seu estilo direto e opiniões contundentes, o ex-campeão dos médios (84 kg) do UFC Luke Rockhold surpreendeu ao elogiar publicamente Alex Pereira após a vitória arrasadora do brasileiro sobre Magomed Ankalaev, na luta principal do UFC 320. O duelo, encerrado com um nocaute técnico em apenas 80 segundos, foi uma revanche e consolidou ainda mais a posição de 'Poatan' entre os grandes nomes da história da organização.

Em entrevista ao canal 'TMZ Sports', Rockhold deixou de lado as críticas recorrentes que vinha fazendo ao striker paulista e reconheceu a grandeza de sua performance. O norte-americano admitiu que subestimava o atual campeão dos meio-pesados (93 kg), mas destacou que sua postura firme e confiança inabalável no octógono o tornam um verdadeiro "gangster" do MMA.

"Cara, eu costumava pegar no pé do Alex Pereira, mas o filho da p*** é um gangster. Tudo é questão de confiança. Isso é ter coragem. E ele tem. Ele realmente tem essa p***. Não vou mentir - não consigo mais criticar esse cara. Ele é um dos maiores de todos os tempos, porque entra com a p*** da mesma mentalidade toda vez", declarou Rockhold, demonstrando respeito pela consistência mental do brasileiro.

Fim do hate?

O ex-campeão também ressaltou que, mesmo sem um jogo de chão refinado, o brasileiro compensa com coragem e mentalidade vencedora. Para ele, a atuação no UFC 320 só reforça o status de Poatan como um dos campeões mais impressionantes que o esporte já viu.

"Tipo, ele nem tem um jogo de chão tão bom, mas tem coragem. Acabou o hate, Alex. Você é um gangster. Você é o cara. Ele é um dos melhores campeões de todos os tempos. Sinceramente, é impressionante", completou o veterano.

Com mais uma vitória dominante - e agora com elogios até de antigos críticos - Alex Pereira segue escrevendo seu nome entre os maiores da história do MMA. Dono dos cinturões dos médios e dos meio-pesados, o brasileiro já tem um novo desafio à vista: encarar Jon Jones, considerado por muitos o maior lutador de todos os tempos, em uma superluta histórica. A ideia é que o confronto aconteça em junho de 2026, na Casa Branca.

