Crespo ganha reforço, e São Paulo avança em preparação para enfrentar o Grêmio

O técnico Hernán Crespo ganhou um "reforço" para o jogo contra o Grêmio. O zagueiro Ferraresi se reapresentou após servir a Venezuela e participou normalmente da atividade de hoje.

O defensor voltou mais cedo após o amistoso da seleção venezuelana contra Belize ser cancelado. Outro que também ficará à disposição para o jogo contra o Grêmio é o atacante Gonzalo Tapia, de volta após defender o Chile na data Fifa.

Por outro lado, o volante Bobadilla foi desfalque, uma vez que entrou em campo pelo Paraguai. Ele deve se reapresentar amanhã, mas deve ser desfalque para o duelo contra o Grêmio.

Como foi o treino?

Os jogadores iniciaram o dia com trabalhos leves, realizando exercícios físicos de corrida no gramado. Posteriormente, o elenco realizou um trabalho de trocas de passes. Em sequência, Crespo conversou com elenco antes da comissão iniciar as orientações para um trabalho de maior intensidade.

O técnico Hernán Crespo comandou, assim, um trabalho tático no campo do SuperCT. Ele dividiu o elenco em dois grupos: os coletes azuis e os coletes laranjas. Os jogadores ensaiaram algumas situações de jogo e fizeram simulações táticas visando o confronto.

Uma cena divertida chamou a atenção. Um cinegrafista vestia uma camiseta verde. Em determinado momento, o zagueiro Alan Franco notou e veio correndo até à beira do gramado. Ele entregou um colete branco do São Paulo para que o profissional da imprensa vestisse e cobrisse a cor.

Desfalques e retornos

Para a partida contra o Grêmio, o São Paulo terá o desfalque de Oscar. O meio-campista teve constatada uma lesão muscular na panturrilha esquerda no treino da última segunda-feira e será ausência. Calleri, André Silva e Ryan Francisco também continuam no DM e seguem como ausências.

Outra baixa certa é Pablo Maia, que cumprirá suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, Rigoni cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras e volta a ficar à disposição de Crespo.

Situação do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e ocupa a oitava colocação, com 38 pontos. O Tricolor paulista vem de uma derrota para o Palmeiras, no Morumbis, pela 27ª rodada do torneio nacional.

Próximos jogos do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)