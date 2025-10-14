Topo

Esporte

CR7 faz dois contra a Hungria, mas Portugal cede empate e adia classificação

14/10/2025 17h43

Nesta terça-feira, pela quarta rodada do Grupo F das Eliminatórias, a seleção de Portugal recebeu a Hungria no Estádio de Alvalade, em Lisboa, e empatou por 2 a 2. Apesar dos dois gols de Cristiano, Attila Szalai e Dominik Szoboszlai deixaram tudo igual.

Situação da Tabela

Com o resultado, a seleção portuguesa adia a ida à Copa do Mundo. A seleção alcançou 12 pontos, na liderança do grupo. A Hungria, por sua vez, seguiu na segunda colocação do grupo, agora com cinco somados.

? PORTUGAL 2 x 2 HUNGRIA ?

? Competição: Eliminatórias

?? Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa

? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

  • ? Attila Szalai, aos 8? do 1ºT (Hungria)

  • ? Cristiano, aos 22? do 1ºT (Portugal)

  • ? Cristiano, aos 48? do 1ºT (Portugal)

  • ? Dominik Szoboszlai, aos 46? do 2ºT (Hungria)

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos oito minutos do primeiro tempo. Szalai recebeu o cruzamento de Szoboszlai e desviou de cabeça para as redes.

Já aos 22, Semedo cruzou rasteiro para Cristiano Ronaldo completar para as redes.

Aos 48, ainda do primeiro tempo, Cristiano virou o marcador para Portugal. Desta vez com assistência de Nuno Mendes, o atleta finalizou firme, de primeira.

A Hungria deixou tudo igual aos 46 da etapa final. Dominik Szoboszlai recebeu passe na segunda trave e completou ao gol vazio.

Próximos jogos

Portugal

  • Duela com a Irlanda no dia 13 de novembro, às 16h45 (de Brasília), no Aviva Stadium, pelas Eliminatórias

Hungria

  • Joga contra a Armênia, também no dia 13, pelas Eliminatórias. A bola rola às 14h, no Vazgen Sargsyan Republican Stadium

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

CR7 bate recorde, mas Portugal leva empate e ainda não se garante na Copa

CR7 faz dois contra a Hungria, mas Portugal cede empate e adia classificação

Cabeça de chave pela 1ª vez, Fonseca perde chances e cai em Bruxelas

Palmeiras afasta time sub-17 e jogará fase final do Paulista com o sub-16

Conselho Deliberativo do Santos esclarece polêmicas sobre propostas do novo Estatuto

Manifestantes e polícia entram em confronto em marcha pró-palestinos antes de partida Itália x Israel

Qatar vence Emirados Árabes e vai à segunda Copa do Mundo seguida

Vasco conclui treinos no Rio antes de partida em Fortaleza

Com Palmeiras, Santos e São Paulo, FPF define detalhes das semifinais do Paulista sub-20

Miguelito é titular, mas Bolívia perde para Rússia em amistoso internacional

Conheça os brasileiros de São Paulo, Grêmio e Cruzeiro entre 60 jovens mais talentosos do mundo