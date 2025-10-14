Corinthians chega a Santos e recebe apoio de torcedores na concentração

Na noite desta terça-feira, o Corinthians chegou em Santos, onde enfrentará o seu rival, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se encaram nesta quarta, na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília).

A delegação corintiana embarcou no período da tarde, logo após o último treino no CT Joaquim Grava, com foco no encerramento da preparação para o compromisso.

A principal novidade na atividade foi a presença de Memphis Depay e Rodrigo Garro, que voltaram a treinar com o grupo e foram relacionados por Dorival Júnior. A dupla deve iniciar no banco, já que ainda tem restrições físicas, mas pode ser opção ao longo do jogo.

O Timão já está no litoral paulista para o jogo de amanhã e a Fiel fez a recepção! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/TIsg1B0CAO ? Corinthians (@Corinthians) October 14, 2025

Apesar das boas notícias, o técnico terá desfalques importantes. O goleiro Hugo Souza está com a Seleção Brasileira e não viaja a Santos, enquanto Vitinho segue em recuperação no departamento médico.

Em fase de transição física, André Ramalho e Carrilo somam-se às baixas. Matheus Bidu, suspenso, também está fora. Para finalizar, Romero e Félix Torres permanecem com suas seleções e desfalcam o time.

Com isso, uma provável escalação do Corinthians tem: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.