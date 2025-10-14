Copa do Mundo de 2026: veja a lista atualizada com as 28 seleções já classificadas
Seis países garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira. Na Europa, a Inglaterra foi a primeira seleção a conquistar a classificação para o Mundial do ano que vem. Já no continente africano, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal asseguraram passagem para a América do Norte no próximo ano, enquanto Catar e Arábia Saudita foram os asiáticos classificados através da quarta fase.
Com sedes no Canadá, EUA e México, o Mundial de 2026 será o primeiro a contar com 48 seleções. Graças a essa ampliação no número de participantes, o número de estreantes deve ser o maior da história na Copa do próximo ano.
O continente africano encerrou a fase de grupos das Eliminatórias nesta terça-feira. África do Sul, Costa do Marfim e Senegal asseguraram suas vagas e se juntaram a Argélia, Cabo Verde, Egito, Gana, Marrocos e Tunísia.
Com isso, as nove vagas diretas reservadas à Confederação Africana de Futebol (CAF) foram definidas. Ainda assim, Nigéria, Camarões, República Democrática do Congo e Gabão, os quatro melhores segundos colocados da fase de grupos, vão disputar uma vaga na repescagem continental, que será disputada na Data Fifa de novembro, no Marrocos. O vencedor vai buscar uma vaga na Copa através da repescagem intercontinental, prevista para março do ano que vem.
EUROPA
A Inglaterra é a primeira seleção europeia a garantir a classificação para o Mundial do ano que vem. Nesta terça-feira, a seleção campeã do mundo em 1966 goleou a Letônia por 5 a 0. Todas as outras 11 vagas diretas ainda serão definidas nas próximas rodadas das Eliminatórias.
ÁSIA
A quarta fase das Eliminatórias da Ásia foi finalizada nesta terça-feira, com as classificações de Catar, que terminou na liderança do Grupo A, e Arábia Saudita, líder da chave B. Emirados Árabes Unidos e Iraque, que fecharam esta fase na segunda colocação em seus respectivos grupos, vão disputar a repescagem continental. O vencedor ainda disputará uma repescagem intercontinental para uma possível vaga na Copa do Mundo de 2026.
Com o encerramento da quarta fase, Arábia Saudita, Austrália, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão estão garantidas no Mundial de 2026.
AMÉRICA DO SUL E OCEANIA
Na América do Sul, todas as vagas diretas à Copa do Mundo já foram definidas. Argentina, atual campeã do mundo, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai foram os classificados. Por outro lado, a Bolívia vai disputar a repescagem mundial.
Com apenas uma vaga direta, a Oceania também encerrou as Eliminatórias. Mais uma vez, a Nova Zelândia será a representante do continente, enquanto a Nova Caledônia terá a chance de garantir sua ida pela repescagem.
QUAIS SELEÇÕES JÁ SE CLASSIFICARAM PARA A COPA DO MUNDO DE 2026?
África do Sul (África)
Arábia Saudita (Ásia)
Argélia (África)
Argentina (América do Sul)
Austrália (Ásia)
Brasil (América do Sul)
Cabo Verde (África)
Canadá (país-sede)
Catar (Ásia)
Colômbia (América do Sul)
Coreia do Sul (Ásia)
Costa do Marfim (África)
Egito (África)
Equador (América do Sul)
EUA (país-sede)
Gana (África)
Inglaterra (Europa)
Irã (Ásia)
Japão (Ásia)
Jordânia (Ásia)
Marrocos (África)
México (país-sede)
Nova Zelândia (Oceania)
Paraguai (América do Sul)
Senegal (África)
Tunísia (África)
Uruguai (América do Sul)
Uzbequistão (Ásia)