Copa do Mundo de 2026: veja a lista atualizada com as 28 seleções já classificadas

Seis países garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira. Na Europa, a Inglaterra foi a primeira seleção a conquistar a classificação para o Mundial do ano que vem. Já no continente africano, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal asseguraram passagem para a América do Norte no próximo ano, enquanto Catar e Arábia Saudita foram os asiáticos classificados através da quarta fase.

Com sedes no Canadá, EUA e México, o Mundial de 2026 será o primeiro a contar com 48 seleções. Graças a essa ampliação no número de participantes, o número de estreantes deve ser o maior da história na Copa do próximo ano.

O continente africano encerrou a fase de grupos das Eliminatórias nesta terça-feira. África do Sul, Costa do Marfim e Senegal asseguraram suas vagas e se juntaram a Argélia, Cabo Verde, Egito, Gana, Marrocos e Tunísia.

Com isso, as nove vagas diretas reservadas à Confederação Africana de Futebol (CAF) foram definidas. Ainda assim, Nigéria, Camarões, República Democrática do Congo e Gabão, os quatro melhores segundos colocados da fase de grupos, vão disputar uma vaga na repescagem continental, que será disputada na Data Fifa de novembro, no Marrocos. O vencedor vai buscar uma vaga na Copa através da repescagem intercontinental, prevista para março do ano que vem.

EUROPA

A Inglaterra é a primeira seleção europeia a garantir a classificação para o Mundial do ano que vem. Nesta terça-feira, a seleção campeã do mundo em 1966 goleou a Letônia por 5 a 0. Todas as outras 11 vagas diretas ainda serão definidas nas próximas rodadas das Eliminatórias.

ÁSIA

A quarta fase das Eliminatórias da Ásia foi finalizada nesta terça-feira, com as classificações de Catar, que terminou na liderança do Grupo A, e Arábia Saudita, líder da chave B. Emirados Árabes Unidos e Iraque, que fecharam esta fase na segunda colocação em seus respectivos grupos, vão disputar a repescagem continental. O vencedor ainda disputará uma repescagem intercontinental para uma possível vaga na Copa do Mundo de 2026.

Com o encerramento da quarta fase, Arábia Saudita, Austrália, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão estão garantidas no Mundial de 2026.

AMÉRICA DO SUL E OCEANIA

Na América do Sul, todas as vagas diretas à Copa do Mundo já foram definidas. Argentina, atual campeã do mundo, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai foram os classificados. Por outro lado, a Bolívia vai disputar a repescagem mundial.

Com apenas uma vaga direta, a Oceania também encerrou as Eliminatórias. Mais uma vez, a Nova Zelândia será a representante do continente, enquanto a Nova Caledônia terá a chance de garantir sua ida pela repescagem.

QUAIS SELEÇÕES JÁ SE CLASSIFICARAM PARA A COPA DO MUNDO DE 2026?

África do Sul (África)

Arábia Saudita (Ásia)

Argélia (África)

Argentina (América do Sul)

Austrália (Ásia)

Brasil (América do Sul)

Cabo Verde (África)

Canadá (país-sede)

Catar (Ásia)

Colômbia (América do Sul)

Coreia do Sul (Ásia)

Costa do Marfim (África)

Egito (África)

Equador (América do Sul)

EUA (país-sede)

Gana (África)

Inglaterra (Europa)

Irã (Ásia)

Japão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Marrocos (África)

México (país-sede)

Nova Zelândia (Oceania)

Paraguai (América do Sul)

Senegal (África)

Tunísia (África)

Uruguai (América do Sul)

Uzbequistão (Ásia)