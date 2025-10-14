Copa do Mundo conhecerá mais da metade dos classificados nesta terça-feira
Mais da metade das seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026 serão conhecidas nesta terça-feira. O dia começou com 22 classificadas das 48 equipes. Hoje, cinco vão definir o destino (três na África e duas na Ásia), e outras duas podem se garantir na Europa. Veja os detalhes abaixo:
Eliminatórias Europeias
Possíveis classificadas: Portugal e Inglaterra
Jogos do dia
Grupo F
15h45 - Portugal x Hungria
15h45 - Irlanda x Armênia
Classificação
1 - Portugal: 9 pontos
2 - Hungria: 4 pontos
3 - Armênia: 3 pontos
4 - Irlanda: 1 ponto
O que Portugal precisa para classificar?
Vencer a Hungria e que a Armênia não vença a Irlanda
Grupo K
15h45 - Letônia x Inglaterra
15h45 - Andorra x Sérvia
Classificação
1 - Inglaterra: 15 pontos
2 - Albânia: 11 pontos
3 - Sérvia: 7 pontos
4 - Letônia: 5 pontos
5 - Andorra: 1 ponto
O que Inglaterra precisa para classificar?
Vencer a Letônia
*Caso os resultados não se concretizem, ainda terão outras rodadas para se classificar
Eliminatórias Africanas
Possíveis classificados: Senegal ou Congo; Benim, África do Sul ou Nigéria; Costa do Marfim ou Gabão
Jogos do dia
Grupo B
16h - Senegal x Mauritânia
16h - Congo x Sudão
Classificação
1 - Senegal: 21 pontos
2 - Congo: 19 pontos
3 - Sudão: 13 pontos
4 - Togo: 8 pontos
5 - Mauritânia: 7 pontos
6 - Sudão do Sul: 5 pontos
O que Senegal precisa para classificar?
Vencer a Mauritânia ou empatar com a Mauritânia se o Congo vencer o Sudão por até sete gols de diferença. Classifica com derrota se o Congo não vencer o Sudão.
O que Congo precisa para classificar?
Vencer o Sudão e que Senegal perca para a Mauritânia. Caso Senegal empate, Congo precisa vencer por 8 gols de diferença
Grupo C
13h - Nigéria x Benim
13h - África do Sul x Ruanda
Classificação
1 - Benim: 17 pontos
2 - África do Sul: 15 pontos
3 - Nigéria: 14 pontos
4 - Lesoto: 12 pontos
5 - Ruanda: 11 pontos
6 - Zimbábue: 5 pontos
O que Benim precisa para classificar?
Vencer a Nigéria ou empatar com a Nigéria e a África do Sul não vencer Ruanda
O que Áfica do Sul precisa para classificar?
Vencer Ruanda e que Benim perca para a Nigéria. Caso Benim empate, África do Sul precisa ganhar por 3 gols de diferença
O que Nigéria precisa para classificar?
Vencer Benim por 2 gols de diferença e que a África do Sul não vença Ruanda
Grupo F
16h - Costa do Marfim x Quênia
16h - Gabão x Burundi
Classificação
1 - Costa do Marfim: 23 pontos
2 - Gabão: 22 pontos
3 - Quênia: 12 pontos
4 - Gâmbia: 10 pontos
5 - Burundi: 10 pontos
6 - Seychelles: 0 ponto
O que Costa do Marfim precisa para classificar?
Vencer o Quênia. Ou empatar ou perder, desde que Gabão faça o mesmo
O que Gabão precisa para classfiicar?
Vencer Burundi e que a Costa do Marfim não vença o Quênia
*Rodada final
Eliminatórias Asiáticas
Possíveis classificados: Emirados Árabes ou Qatar; Arábia Saudita ou Iraque
Jogos do dia
Grupo A da quarta fase
14h - Qatar x Emirados Árabes
Classificação
1 - Emirados Árabes: 3 pontos
2 - Qatar: 1 ponto
3 - Omã: 1 ponto (não joga mais)
Qatar precisa vencer para se classificar. Emirados Árabes joga pelo empate
Grupo B da quarta fase
15h45 - Arábia Saudita x Iraque
Classificação
1 - Arábia Saudita: 3 pontos
2 - Iraque: 3 pontos
3 - Indonésia: 0 ponto
*Arábia Saudita lidera por ter mais gols marcados
Iraque precisa vencer para se classificar. Arábia Saudita joga pelo empate
*Rodada final
Veja os países já classificados
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Brasil
- Cabo Verde
- Canadá (país-sede)
- Colômbia
- Coreia do Sul
- Egito
- Equador
- EUA (país-sede)
- Gana
- Irã
- Japão
- Jordânia
- Marrocos
- Mexíco (país-sede)
- Nova Zelândia
- Paraguai
- Tunísia
- Uruguai
- Uzbequistão