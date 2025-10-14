Conselho Deliberativo do Santos esclarece polêmicas sobre propostas do novo Estatuto

As propostas de alteração do Estatuto Social do Santos agitaram os torcedores. Enquanto alguns apoiaram, outros repudiaram o documento. Em meio a este cenário, a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo (CD) e a Comissão Permanente do Estatuto (CE) decidiram se posicionar nesta terça-feira.

Em nota divulgada por meio do site oficial do Alvinegro Praiano, os órgãos listaram uma série de fatores que gostariam de esclarecer, "diante da preocupante criação e disseminação de notícias falsas".

O que diz a nota?

O voto online não será extinto - "trata-se de um direito e uma comodidade dos sócios";

A votação dos conselheiros será setorizada por assunto e de acordo com as emendas encaminhadas pelos conselheiros;

Terminada esta fase, haverá a votação de aprovação ou reprovação do estatuto;

O Comitê de Gestão não participou da elaboração do texto final da proposta. Foi um trabalho exclusivo da CE;

O Conselho Deliberativo contratou a assessoria de um escritório especializado em SAF: o Monteiro de Castro Setoguti Advogados;

A CE apresentou a proposta aos Conselheiros na reunião do CD do último dia 9 de outubro. A partir dessa data, cada integrante do órgão tem 30 dias para apresentar quantas emendas quiser.

O texto final só será votado pelo CD depois que cada uma das emendas - que podem ser de adição e/ou subtração do que está na proposta apresentada - for analisada;

Nenhuma mudança entrará em vigor sem a aprovação dos conselheiros e, na sequência, dos sócios em Assembleia Geral.

Quais são as propostas do Estatuto

SAF

Um dos temas mais importantes e com mais mudanças é a possibilidade de transformar o Santos em Sociedade Anônima do Futebol. A autorização para a implementação da Operação Societária deverá ser feita pela Diretoria Executiva. A solicitação, encaminhada para o presidente do Conselho Deliberativo, deverá conter descrição detalhada, opinião técnica de um terceiro especialista e relevância da operação.

Se houver a aprovação integral em Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, a Operação Societária será submetida à homologação da Assembleia Geral Extraordinária. Será aprovada se houver o voto afirmativo da maioria dos associados presentes.

Em caso de implementação da Operação Societária, o Santos deverá deter, no mínimo, 10% das ações ou quotas em



que se divide o capital social votante e total da sociedade ou do fundo de investimento. Na atual, a obrigação é de, no mínimo, 51%.

Diretoria Executiva

O novo Estatuto coloca fim ao Comitê de Gestão, que não é citado em nenhuma das 87 páginas da minuta. Cria-se, então, a Diretoria Executiva, composta por: presidente do Santos, vice-presidente, diretores executivos de futebol, administrativo-financeiro, marketing e comunicação, operações, jurídico.

Eleições

A partir da próxima eleição, previamente determinada para o terceiro sábado ou domingo do mês de outubro de 2026, as eleições subsequentes serão realizadas sempre no terceiro sábado ou domingo de outubro, sendo eleitos 100 Conselheiros e 30 suplentes, com mandatos de três anos, sendo permitidas reeleições. Ou seja, a proposta é diminuir o número de Conselheiros.

Para concorrer ao cargo de presidente do Peixe, foi incluído um novo requisito. É preciso ter, no mínimo, três mandatos completos no Conselho Deliberativo, excetuados os casos de afastamento para prestação de serviços junto à Diretoria Executiva do Clube, em cargos não remunerados e desde que tenha exercido estes pelo mesmo período de seu mandato no CD.

Veja a nota oficial

"Diante da preocupante criação e disseminação de notícias falsas sobre a proposta de reforma do estatuto do Santos Futebol Clube, constatada nos últimos dias em canais dedicados à cobertura diária do Clube, a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Santos FC e a Comissão Permanente do Estatuto (CE) esclarecem aos torcedores santistas que:

- não é verdadeira a informação de que o voto online será extinto; trata-se de um direito e uma comodidade dos sócios. Portanto, assim permanecerá;

- não é verdadeira a informação de que o novo texto será votado em bloco único. A votação dos Conselheiros será setorizada por assunto e de acordo com as emendas encaminhadas pelos conselheiros. Terminada esta fase, haverá a votação de aprovação ou reprovação do estatuto.

- não é verdadeira a informação de que o Comitê de Gestão participou da elaboração do texto final da proposta. Trata-se de trabalho exclusivo da CE;

- o Conselho Deliberativo contratou a assessoria do maior escritório do País especializado em Sociedade Anônima do Futebol (SAF): o Monteiro de Castro Setoguti Advogados, que tem como sócio o Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, autoridade no assunto e um dos criadores da Lei da SAF no Brasil;

- A CE apresentou a proposta aos Conselheiros na reunião do CD do último dia 9 de outubro. É apenas a primeira etapa do processo para a melhoria e modernização do nosso Estatuto. A partir dessa data, cada integrante do órgão tem 30 dias para apresentar quantas emendas quiser. O texto final só será votado pelo CD depois que cada uma das emendas - que podem ser de adição e/ou subtração do que está na proposta apresentada - for analisada;

- Nenhuma mudança entrará em vigor sem a aprovação dos Conselheiros e, na sequência, dos sócios em Assembleia Geral;

Esperamos, assim, contribuir para interromper essa sequência de desinformação e notícias falsas sobre o tema que tanto mal faz ao Clube e a seus torcedores.

Aproveitamos também para pedir a essas pessoas que criam e disseminam notícias falsas apenas com o intuito de tumultuar o ambiente e manipular informação, que deixem a vaidade e os interesses pessoais de lado nesse momento e colaborem com a união que nosso time precisa nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

Lembrem-se: o que nos une, e o motivo de todos estarmos aqui, é o amor pelo Santos Futebol Clube!

Presidência do Conselho Deliberativo

Presidência da Comissão de Estatuto"