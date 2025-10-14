Conheça dupla da base observada por Dorival nos treinos do Corinthians
O treino do Corinthians na última segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, revelou algumas novidades. A imprensa acompanhou a primeira parte dos trabalhos comandados por Dorival Júnior e notou a presença de dois jogadores da base: Thomas Lisboa e Gui Amorim.
Esta não foi a primeira vez que os garotos participaram de um treinamento com o elenco principal. Com um plantel enxuto à disposição, Dorival Júnior tem promovido jovens atletas para serem observados ao longo dos últimos meses. Alguns, inclusive, ganharam espaço e até se destacaram no time principal, como Gui Negão e André Luiz.
Quem é Thomas Lisboa?
Thomas Lisboa, de 20 anos, atua como volante. Ele sofreu uma grave lesão no joelho na temporada passada e voltou a jogar em agosto deste ano pela equipe sub-20. O atleta realizou seis partidas, sendo cinco como titular.
Gui Amorim é um dos principais destaques da base do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)
Próximo jogo do Corinthians
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
- Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)
- Santos: 16º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)