Conheça dupla da base observada por Dorival nos treinos do Corinthians

O treino do Corinthians na última segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, revelou algumas novidades. A imprensa acompanhou a primeira parte dos trabalhos comandados por Dorival Júnior e notou a presença de dois jogadores da base: Thomas Lisboa e Gui Amorim.

Esta não foi a primeira vez que os garotos participaram de um treinamento com o elenco principal. Com um plantel enxuto à disposição, Dorival Júnior tem promovido jovens atletas para serem observados ao longo dos últimos meses. Alguns, inclusive, ganharam espaço e até se destacaram no time principal, como Gui Negão e André Luiz.

A preparação dos goleiros do Timão! ??? Confira a entrevista exclusiva com o preparador de goleiros Marcelo Carpes agora na Corinthians TV ?? https://t.co/tmTByfqImz#VaiCorinthians pic.twitter.com/ECJtZuHrTd ? Corinthians (@Corinthians) October 13, 2025

Quem é Thomas Lisboa?

Thomas Lisboa, de 20 anos, atua como volante. Ele sofreu uma grave lesão no joelho na temporada passada e voltou a jogar em agosto deste ano pela equipe sub-20. O atleta realizou seis partidas, sendo cinco como titular.

Gui Amorim é um dos principais destaques da base do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela