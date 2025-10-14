Com Palmeiras, Santos e São Paulo, FPF define detalhes das semifinais do Paulista sub-20

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu os detalhes dos jogos de Santos, Palmeiras, São Paulo e Guarani pelas semifinais do Campeonato Paulista sub-20. As partidas de ida acontecem nesta sexta-feira, dia 17 de outubro. Os jogos de volta serão nos dias 24 e 25 do mesmo mês.

Santos x Palmeiras fazem a primeira semifinal a partir das 15 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Dono da melhor campanha do Estadual, o Verdão define a vaga como mandante e recebe o peixe no dia 24 de outubro (sexta-feira), às 16 horas, na Arena Barueri.

A outra semifinal será São Paulo x Guarani. O primeiro jogo acontece às 17 horas desta sexta-feira, no CT Laudo Natel, em Cotia. A volta está marcada para acontecer no dia 25, no Estádio Thelmo de Almeida, em Cosmópolis (SP).

O Palmeiras avançou à semifinal depois de vencer o Botafogo-SP nos dois jogos. O Santos eliminou o EC São Bernardo, com vitória na ida e na volta. O Guarani, por sua vez, passou pela Ponte Preta, enquanto o São Paulo desbancou a Ferroviária, após um empate e uma vitória.

Veja agenda das semifinais do Paulista sub-20:

Jogos de ida

17 de outubro de 2025

Santos x Palmeiras, às 15h, no Estádio Bruno José Daniel

São Paulo x Guarani, às 17h, no CT Laudo Natel

Jogos de volta

24 de outubro de 2025

Palmeiras x Santos, às 16h, na Arena Barueri

25 de outubro de 2025