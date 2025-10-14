Topo

Esporte

Com Flaco e Aníbal, Argentina goleia Porto Rico em amistoso

14/10/2025 23h10

Nesta terça-feira, em confronto amistoso, a Argentina encarou Porto Rico no Estádio Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA), e goleou por 6 a 0. Mac Allister (2), Montiel, Echevarria (contra) e Lautaro Martínez (2) balançaram as redes para os argentinos, que também contaram com os estreantes Flaco López e Aníbal Moreno, ambos do Palmeiras.

E agora?

Com o triunfo, a atual campeã do Mundo chegou à sua segunda vitória em duas partidas disputadas nesta Data Fifa (Venezuela e Porto Rico). Comandada por Scaloni, a Argentina terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na liderança, com 39 pontos, e se classificou à Copa do Mundo com antecedência. Do outro lado, Porto Rico foi eliminado das Eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe.

? Resumo do jogo

Porto Rico 0 x 6 Argentina

? Competição: Amistoso

?? Local: Chase Stadium

? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 21h (de Brasília)

Gols

? Mac Allister, aos 16? do 1ºT (Argentina)

? Montiel, aos 32? do 1ºT (Argentina)

? Mac Allister, aos 45? do 1ºT (Argentina)

? Echevarria, aos 20? do 2ºT (Argentina)

? Lautaro Martínez, aos 34? do 2ºT (Argentina)

? Lautaro Martínez, aos 38? do 2ºT (Argentina)

Como foi o jogo

Mac Allister abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo para a Argentina. Messi acertou um chute no travessão e a bola sobrou para Nico González, que cruzou. Mac Allister, então, desviou de cabeça para marcar.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Montiel marcou o segundo gol argentino. Messi avançou pelo meio e encontrou o lateral, que finalizou de primeira.

A Argentina chegou ao terceiro gol aos 45 minutos do primeiro tempo. Flaco López recebeu passe de cabeça de Nico González, girou e achou Mac Allister, que arrematou firme.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, a Argentina ampliou. Após cruzamento de Molina pela direita, Nico González dominou e concluiu cruzado. A bola desviou em Echevarria, que fez contra.

Aos 34 minutos, Lautaro Martínez aumentou a diferença. Ao aproveitar bola sobrada em dividida Lautaro finalizou de cavadinha e matou o goleiro adversário.

Aos 38 minutos, após erro da defesa de Porto Rico, Messi recebeu de Nico González na área, deu um toque de letra e Lautaro Martínez bateu colocado no canto direito do goleiro Cutler.

Próximos jogos

Porto Rico

Nenhum compromisso previsto.

Argentina

Nenhum compromisso previsto.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Flaco dá assistência, mas passa em 'branco' na goleada da Argentina em amistoso com Porto Rico

Com Flaco e Aníbal, Argentina goleia Porto Rico em amistoso

Flaco joga com Messi e dá assistência em goleada da Argentina nos EUA

Meligeni e Pedretti se classificam às oitavas do Rio Ladies Open

Campinas vence Suzano e larga na frente pela final do Paulista masculino de vôlei

Copa do Mundo de 2026: veja a lista atualizada com as 28 seleções já classificadas

Carille projeta reta final da Série B e exalta "força" da torcida do Goiás

Remo vence quarta seguida, cola no G-4 e afunda rival Paysandu na lanterna da Série B

Botafogo foi à CBF cobrar arbitragem 'segura' contra o Flamengo amanhã

Chapecoense empata no fim com o Botafogo-SP, mas continua fora do G-4 da Série B

Botafogo vai à CBF e pede "arbitragem correta" contra o Flamengo