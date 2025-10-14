Com Flaco e Aníbal, Argentina goleia Porto Rico em amistoso

Nesta terça-feira, em confronto amistoso, a Argentina encarou Porto Rico no Estádio Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA), e goleou por 6 a 0. Mac Allister (2), Montiel, Echevarria (contra) e Lautaro Martínez (2) balançaram as redes para os argentinos, que também contaram com os estreantes Flaco López e Aníbal Moreno, ambos do Palmeiras.

E agora?

Com o triunfo, a atual campeã do Mundo chegou à sua segunda vitória em duas partidas disputadas nesta Data Fifa (Venezuela e Porto Rico). Comandada por Scaloni, a Argentina terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na liderança, com 39 pontos, e se classificou à Copa do Mundo com antecedência. Do outro lado, Porto Rico foi eliminado das Eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe.

? Resumo do jogo

Porto Rico 0 x 6 Argentina

? Competição: Amistoso



?? Local: Chase Stadium



? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 21h (de Brasília)

Gols

? Mac Allister, aos 16? do 1ºT (Argentina)



? Montiel, aos 32? do 1ºT (Argentina)



? Mac Allister, aos 45? do 1ºT (Argentina)



? Echevarria, aos 20? do 2ºT (Argentina)



? Lautaro Martínez, aos 34? do 2ºT (Argentina)



? Lautaro Martínez, aos 38? do 2ºT (Argentina)

Como foi o jogo

Mac Allister abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo para a Argentina. Messi acertou um chute no travessão e a bola sobrou para Nico González, que cruzou. Mac Allister, então, desviou de cabeça para marcar.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Montiel marcou o segundo gol argentino. Messi avançou pelo meio e encontrou o lateral, que finalizou de primeira.

A Argentina chegou ao terceiro gol aos 45 minutos do primeiro tempo. Flaco López recebeu passe de cabeça de Nico González, girou e achou Mac Allister, que arrematou firme.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, a Argentina ampliou. Após cruzamento de Molina pela direita, Nico González dominou e concluiu cruzado. A bola desviou em Echevarria, que fez contra.

Aos 34 minutos, Lautaro Martínez aumentou a diferença. Ao aproveitar bola sobrada em dividida Lautaro finalizou de cavadinha e matou o goleiro adversário.

Aos 38 minutos, após erro da defesa de Porto Rico, Messi recebeu de Nico González na área, deu um toque de letra e Lautaro Martínez bateu colocado no canto direito do goleiro Cutler.

Próximos jogos

Porto Rico

Nenhum compromisso previsto.

Argentina

Nenhum compromisso previsto.