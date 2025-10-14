Com dupla à disposição, Corinthians fecha preparação para pegar o Santos; veja time provável

O Corinthians encerrou na manhã desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para o clássico contra o Santos, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

A principal novidade na atividade foi a presença de Memphis Depay e Rodrigo Garro, que voltaram a treinar com o grupo e foram relacionados por Dorival Júnior. A dupla deve iniciar no banco, já que ainda tem restrições físicas, mas pode ser opção ao longo do jogo.

Memphis chegou ao Brasil nesta terça-feira, após atuar pela seleção da Holanda no último domingo. O camisa 10 foi um dos destaques da goleada por 4 a 0 sobre a Finlândia, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 ? ele deu duas assistências e ainda marcou um gol. O atacante já havia sofrido um edema na coxa direita depois da última Data Fifa, problema que o deixou fora de ação por quase um mês.

Garro, por sua vez, está recuperado de lesão muscular e também volta a ficar à disposição. O argentino não atua desde o empate com o Internacional, há três semanas, e vem sendo tratado como peça importante no meio-campo corintiano.

? Preparação para o #ClássicoAlvinegro finalizada no CT! ? Amanhã tem Corinthians novamente em campo pelo Brasileirão! ??? ? Santos

? 21h30 (horário de Brasília)

?? Vila Belmiro

? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/w36FK1OL1i ? Corinthians (@Corinthians) October 14, 2025

Desfalques e provável time

Apesar das boas notícias, o técnico terá desfalques importantes. O goleiro Hugo Souza está com a Seleção Brasileira e não viaja a Santos, enquanto Vitinho segue em recuperação no departamento médico. Em fase de transição física, André Ramalho e Carrilo somam-se às baixas. Matheus Bidu, suspenso, também está fora. Para finalizar, Romero e Félix Torres permanecem com suas seleções e desfalcam o time.

Com isso, uma provável escalação do Corinthians tem: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.

Dorival, porém, não estará à beira do gramado. O treinador cumpre suspensão automática por expulsão na partida contra o Internacional e será substituído por Lucas Silvestre, seu auxiliar técnico.

Como foi o treino?

O treino desta terça-feira começou com uma reunião tática na sala de preleção do Timão, seguida de atividades de ativação na academia. Em campo, Dorival Júnior comandou trabalhos táticos e ensaios de bola parada, priorizando ajustes defensivos e transições rápidas.

O Timão chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, resultado que encerrou uma sequência de três jogos sem triunfo. Com 33 pontos, o Corinthians ocupa a 12ª posição, enquanto o Santos soma 28 e é o 16º colocado.

Confira a lista de relacionados para o jogo:

Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli



Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor e Matheuzinho



Zagueiros: Cacá, Gustavo Henrique e João Pedro



Meio-campistas: André, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Luiz Gustavo, Maycon, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan



Atacantes: Gui Negão, Kayke, Memphis Depay, Talles Magno e Yuri Alberto