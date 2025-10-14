Topo

Com dois de Kane, Inglaterra goleia e é a 1ª seleção europeia garantida na Copa

Kane comemora gol da Inglaterra contra a Letônia - Mateusz Slodkowski/Getty Image
14/10/2025 17h56

Nesta terça-feira, pela sétima rodada das Eliminatórias da Europa, a Inglaterra venceu a Letônia por 5 a 0 no Estádio Daugavas, em Riga, e garantiu uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Os gols ingleses foram anotados por Harry Kane (duas vezes), Anthony Gordon, Maksims Tonisevs (contra) e Eze.

Situação das Eliminatórias

Com seis jogos disputados, a Inglaterra mantém 100% de aproveitamento e lidera o Grupo K, com 18 pontos conquistados. Desta maneira, não podendo ser alcançada, a seleção comandada por Tuchel está com o passaporte carimbado na próxima Copa do Mundo, que acontece no México, Estados Unidos e Canadá. A Inglaterra é a primeira seleção da Europa garantida no Mundial.

A Letônia, por sua vez, vive momento delicado e ocupa a quarta colocação, com apenas cinco pontos somados.

Como foi o jogo

Primeiro tempo

Aos 26 minutos, Anthony Gordon abriu o placar para a Seleção Inglesa. O ponta avançou pela defesa adversária e finalizou com precisão da entrada da área, marcando 1 a 0 em Riga. Mais tarde, aos 44 minutos, a Inglaterra ampliou com Harry Kane, que aproveitou a recuperação de bola no ataque e colocou a bola no cantinho do goleiro.

Antes do intervalo, Kane ainda converteu um pênalti, fazendo o terceiro gol da equipe britânica.

Segundo tempo

Na etapa final, um gol contra do lateral Maksims Tonisevs, da Letônia, aumentou a vantagem inglesa, transformando o placar em goleada. Por fim, aos 41 minutos, Eberechi Eze fechou a partida com um potebte chute de fora da área, consolidando a vitória dos visitantes.

Próximos jogos

Letônia

Macedônia do Norte x Letônia - Eliminatórias da Europa

Data e horário: 13/11/2025, às 12h

Local: Tose Proeski Arena

Inglaterra

Inglaterra x Sérvia - Eliminatórias da Europa

Data e horário: 13/11/2025, às 16h45

Local: Wembley Stadium

