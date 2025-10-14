Com desfalque e retorno, Vojvoda vive dilema para escalar o Santos contra o Corinthians

Técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda deve ganhar duas novidades na lista de relacionados para o clássico contra o Corinthians. O meio-campista Victor Hugo está recuperado de suas respectivas lesões e deve ficar à disposição para a partida.

Por outro lado, o Peixe conheceu uma nova baixa. O volante Tomás Rincón teve constatado um edema na panturrilha esquerda e deve ser desfalque, assim como o meia atacante Neymar, que ainda se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Rincón foi titular do Santos na derrota por 3 a 0 contra o Ceará, antes da pausa para a data Fifa. Com a eventual ausência do venezuelano, uma vaga foi aberta no time titular do Peixe.

Alternativa ofensiva

A principal alternativa de Vojvoda seria 'fazer o simples': trazer Zé Rafael para atuar ao lado de João Schmidt ou de outro volante, apostando em uma nova mudança no ataque para tornar a equipe mais ofensiva, especialmente pelo clássico ser disputado na Vila Belmiro.

Caso Vojvoda decida escalar um meio-campo com os dois volantes, a vaga do lado direito ofensivo santista fica aberta. Neste sentido, o treinador tem em seu elenco algumas opções, como Barreal, Caballero, Billal Brahimi e até mesmo Robinho Júnior. Bontempo também pode ser alternativa.

Após a lesão de Victor Hugo, Barreal vinha sendo o titular de Vojvoda por este lado direito do ataque. O argentino assumiu a titularidade e marcou um gol no empate em 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Solução 'direta'

Se mantiver o sistema tático utilizado contra o Ceará, Vojvoda também pode optar por fazer apenas uma 'troca direta' na posição, escolhendo um substituto para atuar ao lado de João Schmidt. Neste sentido, Willian Arão desponta como principal opção para um estilo de jogo mais defensivo, formando assim uma escalação com três volantes, com Zé Rafael um pouco mais avançado.

Por outro lado, a utilização de Gabriel Bontempo ou Victor Hugo mais recuados pode dar uma dinâmica maior ao meio-campo do Santos no clássico. Os dois, porém, estão retornando de lesão e sofrem com a falta de ritmo de jogo. O garoto Hyan, da base, também aparece como alternativa.

Willian Arão não entra em campo pelo Santos desde o último dia 16 de julho em razão de uma lesão na panturrilha direita. Já Bontempo ficou no banco contra o Ceará, mas não jogou, assim como Arão. Por fim, Victor Hugo está fora desde o último dia 21 de setembro.

Fato é que Vojvoda ainda comandará o último treino do Santos para definir quem serão os 11 jogadores titulares no clássico contra o Corinthians. O Peixe encerra a preparação para o duelo na tarde desta terça-feira, às 16h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

Situação do Santos no Brasileirão

Com 28 pontos conquistados após 26 jogos, o Santos está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Peixe está no 16º lugar, com três pontos a mais que o 17º colocado Vitória, equipe que abre o Z-4.

Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)

Próximos jogos do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)