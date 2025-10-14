Topo

Neymar entra na mira de times italianos para 2026, diz jornalista

Neymar tem contrato com o Santos até dezembro deste ano - Gilson Lobo/AGIF
Neymar tem contrato com o Santos até dezembro deste ano

14/10/2025 13h57

Aos 33 anos e com uma temporada de altos e baixos pelo Santos, o nome de Neymar ainda circula na mídia internacional. Com contrato até dezembro, camisa 10 teria despertado o interesse de dois grandes clubes da Itália: Inter de Milão e Napoli. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências.

Inicialmente, ambos os clubes desaprovavam uma eventual chegada de Neymar. Porém, agora as equipes estariam considerando a janela de transferências de janeiro, e os times teriam recebido ofertas para contratar Neymar.

Neymar oferecido

A relação entre o empresário israelense Pini Zahavi, que agencia o brasileiro, com Napoli e Inter de Milão estaria melhor do que nunca e, consequentemente, Neymar estaria sendo oferecido novamente ao mercado europeu e aos dois grandes clubes italianos.

Um fato que poderia pesar para a ida de Neymar à Itália seria sua intenção de voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira, que agora é comandada por Carlo Ancelotti. O meia-atacante estaria querendo convencer o técnico italiano a convocá-lo para a próxima Copa do Mundo, que será realizada neste em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. O craque procuraria um clube de alto nível, que lhe dê uma chance pelo menos até o final da temporada.

Nesta temporada com a camisa do Santos, Neymar disputou 21 partidas, com seis gols marcados e três assistências.

