Com Bobadilla e Gómez titulares, Paraguai perde para Coreia do Sul

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, o Paraguai foi derrotado pela Coreia do Sul por 2 a 0, nesta terça-feira, no Seul World Cup Stadium. Damián Bobadilla, meio-campista do São Paulo, e Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, foram titulares na partida.

Ji-sung Eom e Hyun-gyu Oh marcaram os gols da vitória sul-coreana. Eom foi às redes aos 15 minutos do primeiro tempo, e Oh fechou o placar aos 30 da segunda etapa.

O Paraguai foi a campo com quatro jogadores titulares que atuam no futebol brasileiro, além de um reserva. Estiveram entre os 11 iniciais o zagueiro Gustavo Gómez (Palmeiras), o meio-campista Damián Bobadilla (São Paulo) e os laterais Júnior Alonso (Atlético-MG) e Alan Benítez (Internacional). Além deles, Ángel Romero, do Corinthians, começou no banco de reservas e entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo.

Agora, os jogadores retornam aos seus respectivos clubes. A próxima Data Fifa será realizada a partir do dia 10 de novembro.

Os gols

A Coreia do Sul abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Kim, o lateral Júnior Alonso, do Atlético-MG, afastou mal, e Ji-sung Eom aproveitou a sobra para balançar a rede.

Aos 30 minutos da etapa final, os coreanos ampliaram: depois de novo lançamento de Kim, Hyun-gyu Oh driblou o goleiro Gill e fechou o placar.