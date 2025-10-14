Topo

Com apenas um centroavante, Santos aposta em 'faro de gol' de Guilherme no clássico alvinegro

14/10/2025 06h00

O Santos recebe o Corinthians na noite desta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe terá apenas um centroavante à disposição e aposta em Guilherme para balançar as redes no clássico.

O Alvinegro Praiano terá apenas Lautaro Díaz como centroavante de ofício contra o Corinthians, uma vez que Tiquinho Soares está suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos. Assim, Guilherme desponta como uma das principais esperanças de gol da equipe.

Guilherme é o principal artilheiro do Santos nesta temporada, com 14 gols e quatro assistências em 36 partidas. Destes números, seis vieram em clássicos. O atacante, assim, tenta repetir as boas atuações no duelo desta quarta-feira contra o Corinthians.

Guilherme participou de gols em quase todos os clássicos

Apesar do Santos não ter conquistado muitos bons resultados, Guilherme tem tido um desempenho individual notório em clássicos na atual temporada. O atacante disputou seis dos sete jogos contra os três principais rivais do Peixe: Corinthians, Palmeiras e São Paulo.

Neste recorte, Guilherme participou de seis dos oito gols (75%) marcados pelo Santos nos sete clássicos. O camisa 11 balançou as redes cinco vezes e contribuiu com uma assistência ao enfrentar São Paulo (3x), Corinthians (2x) e Palmeiras (uma vez).

O jogador marcou um gol contra o Palmeiras, pelo Paulista, e outros três nos clássicos contra o São Paulo, por Paulista e Brasileiro. A quinta bola na rede e a assistência, por sua vez, vieram justamente contra o Corinthians, rival desta quarta-feira, por Estadual e Série A.

O único clássico em que Guilherme passou em branco foi contra o São Paulo, no último dia 20 de abril, pela quinta rodada do Brasileirão, no Morumbis. Na ocasião, o atacante do Peixe completou os 90 minutos sem marcar ou dar assistências.

Apesar dos bons números de Guilherme, o Santos registra péssimos números em clássicos neste ano, com duas vitórias e cinco derrotas - totalizando um aproveitamento de 28,5%. Foram oito gols marcados e nove sofridos.

Situação do Santos no Brasileirão

Com 28 pontos conquistados após 26 jogos, o Santos está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Peixe está no 16º lugar, com três pontos a mais que o 17º colocado Vitória, equipe que abre o Z-4.

  • Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)

Próximos jogos do Santos

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

  • Santos x Vitória (29ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

