Charles Do Bronx projeta retorno ao UFC em meados de 2026: "Preciso descansar"

No fim de junho, Charles Oliveira foi brutalmente nocauteado por Ilia Topuria na disputa de títulos dos pesos-leves (70 kg). Pouco mais de três meses após o fatídico combate, o brasileiro já estava de volta ao octógono mais famoso do mundo. Na luta principal do UFC Rio, no último sábado (11), o faixa-preta de jiu-jitsu deu show e finalizou Mateusz Gamrot no segundo assalto. Após o período agitado, 'Do Bronx' parece, enfim, ter planos de baixar sua frequência na organização e tirar um período de descanso para o corpo.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, logo após o triunfo na 'Cidade Maravilhosa', Charles ressaltou que pretende tirar um tempo para curtir a família - que esteve presente em peso na 'Farmasi Arena' e acompanhou de perto sua vitória sobre Gamrot. Um dos lutadores mais populares que o MMA brasileiro já produziu, o ex-campeão dos leves faz planos de voltar a competir somente em meados da próxima temporada.

"Acho que agora é o momento que vocês (da imprensa) falaram, eu preciso descansar um pouco (risos). Venho de uma luta seguida da outra. Quero voltar para a casa e curtir um pouco a minha família. Aí depois, deixa os homens (minha equipe) trabalharem e ver qual será o próximo passo. Acho que vai ser lá para o meio do ano (de 2026), mais ou menos isso. Em março, abril a gente já está pronto", projetou o faixa-preta de jiu-jitsu.

Volta na Casa Branca?

O período de molho pode fazer Do Bronx voltar a competir em um 'timing gigantesco', conforme o próprio destaca em suas entrevistas. Isso porque o UFC Casa Branca, um dos eventos mais aguardados dos últimos tempos, está previsto para junho de 2026. Sendo assim, de volta à coluna das vitórias e consolidado como um dos atletas mais populares do plantel da empresa, Charles abre as portas para a possibilidade, sugerindo, inclusive, um parceiro de dança para a ocasião: Max Holloway.

"Com certeza (Holloway na Casa Branca pelo cinturão BMF me interessa). Por que não? Dá bastante tempo para a gente treinar, se dedicar. Seria algo gigante. Se o UFC precisar de mim, estou pronto", frisou Do Bronx.

Noite especial

Além de voltar a vencer e defender a quarta posição no ranking, Do Bronx ganhou o bônus de 50 mil dólares (R$ 276 mil) pela 'Performance da Noite'. Dias após o show, na última segunda (13), Charles utilizou a quantia arrecadada para promover uma festa especial em homenagem ao 'Dia das Crianças' no Guarujá, litoral de São Paulo.

