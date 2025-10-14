Chapecoense empata no fim com o Botafogo-SP, mas continua fora do G-4 da Série B

O duelo de opostos entre Chapecoense e Botafogo-SP teve emoção até o fim. Com direito a dois gols no fim, as equipes empataram por 1 a 1 na Arena Condá, em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se complicaram em seus objetivos na competição nacional.

Em um jogo de muitas chances perdidas e que parecia terminar sem bola na rede, Vilar marcou para o Botafogo aos 42 minutos da segunda etapa e viu Rafael Carvalheira empatar aos 46, garantindo mais um ponto para o time catarinense na Série B.

Com o resultado, a Chapecoense chegou a quatro jogos sem derrota, mas foi a 50 pontos, ficando na quinta colocação, à dois de distância para o Goiás, primeiro time no G-4. Do outro lado, com 32, o time paulista se manteve na 18ª colocação, cinco atrás da Ferroviária, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Jogando em casa e buscando se manter firme na briga pelo acesso, a Chapecoense se lançou ao ataque nos minutos iniciais e levou pressão ao adversário. Entretanto, quem teve a primeira grande chance foi o Botafogo. Aos 22, em contra-ataque, Jefferson Nem cruzou na medida para Wesley Dias, que livre, mandou para fora.

Logo depois, aos 27, foi a vez de Gabriel Bispo mandar de fora da área e Guilherme Queiroz desviar, de letra, mantar rente à trave. O time catarinense respondeu aos 31, quando Giovanni Augusto lançou Ítalo, que avançou e mandou na trave.

Sete minutos depois, David ajeitou de cabeça para Rafael Carvalheira, que de primeira, mandou para o fundo do gol. Entretanto, o árbitro anulou o lance por falta de David em Gabriel Risso. A Chapecoense ainda teve mais uma chance aos 42, com Walter Clar, mas Victor Souza operou um milagre e levou o jogo para o intervalo em empate.

Na volta para a segunda etapa, o jogo caiu em produção e só voltou a ter emoções aos 21, quando Perotti recebeu cruzamento, e de cabeça, parou em Victor Souza. Logo depois, o camisa 9 da Chapecoense recebeu livre, e cara a cara com o goleiro adversário, chutou mal e perdeu a melhor chance da partida.

A insistência do time da casa surtiu efeito aos 32, quando em cobrança de escanteio, João Paulo mandou de cabeça e Gabriel Risso jogou contra a própria meta. Entretanto, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento do zagueiro.

A resposta do Botafogo, entretanto, foi fatal. Aos 42, em cobrança de escanteio, Rafael Santos saiu mal e Vilar, de cabeça, mandou para o fundo do gol. E o jogo, que parecia resolvido, teve cenas finais ainda mais emocionantes. Aos 46, Everton fez boa jogada e tocou para Rafael Carvalheira, que de primeira, mandou para o gol e evitou a derrota da Chapecoense.

Em ritmo acelerado, as equipes já se preparam para voltarem a campo neste domingo, pela 33ª rodada da Série B. A partir das 18h30, o Botafogo retorna à Arena NicNet para encarar o Cuiabá. Mais tarde, às 20h30, é a vez da Chapecoense visitar o Goiás, no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 BOTAFOGO-SP

CHAPECOENSE - Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo (Márcio Júnior) e Walter Clar; David (Everton), Rafael Carvalheira, Pedro Martins (Jorge Jiménez) e Giovanni Augusto; Ítalo (Mailson) e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Wallison, Vilar, Ericson e Gabriel Risso (Rafael Milhorim); Gabriel Bispo, Dramisino (Marquinho) e Wesley Dias (Matheus Barbosa); Gabriel Barros (Jonathan Cafu), Guilherme Queiroz (Carrillo) e Jefferson Nem. Técnico: Ivan Izzo.

GOLS - Vilar, aos 42, e Rafael Carvalheira, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Martins, David (Chapecoense) e Gabriel Bispo, Gabriel Risso, Wallison, Carrillo (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA - R$ 272.730,00.

PÚBLICO - 10.362 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).