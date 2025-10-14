Chapecoense empata com o Botafogo-SP e sai do G4 da Série B
A Chapecoense empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1, nesta terça-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O gol da equipe paulista foi marcado por Vilar, enquanto Rafael Carvalheira anotou a favor dos catarinenses.
Situação da tabela
Com o resultado, a Chapecoense, que iniciou a rodada na terceira colocação, caiu para o quinto lugar, com 51 pontos. A equipe acabou sendo ultrapassada por Novorizontino e Criciúma, que venceram seus jogos e chegaram aos 53 pontos. Já o Botafogo-SP caiu para a 18ª posição, na zona de rebaixamento, com 33 pontos.
Resumo do jogo
?? CHAPECOENSE 1 x 1 BOTAFOGO-SP ??
Competição: Série B do Brasileirão - 32ª rodada
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Gol
Vilar (42? do 2ºT, Botafogo-SP)
Rafael Carvalheira (46? do 2ºT, Chapecoense)
Como foi o jogo?
O gol da equipe visitante saiu aos 42 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o goleiro Rafael Santos saiu mal, e o zagueiro Vilar aproveitou para cabecear firme, abrindo o placar.
A vantagem do Botafogo-SP, no entanto, durou pouco. Apenas quatro minutos depois, aos 46, Everton avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Rafael Carvalheira apareceu bem posicionado e completou de primeira para empatar a partida.
Próximos jogos
Goiás x Chapecoense - 33ª rodada da Série B
Data e horário: 19/10 (domingo), às 20h30
Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)
Botafogo-SP x Cuiabá - 33ª rodada da Série B
Data e horário: 19/10 (domingo), às 18h30
Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)