Chapecoense empata com o Botafogo-SP e sai do G4 da Série B

14/10/2025 21h32

A Chapecoense empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1, nesta terça-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O gol da equipe paulista foi marcado por Vilar, enquanto Rafael Carvalheira anotou a favor dos catarinenses.

Situação da tabela

Com o resultado, a Chapecoense, que iniciou a rodada na terceira colocação, caiu para o quinto lugar, com 51 pontos. A equipe acabou sendo ultrapassada por Novorizontino e Criciúma, que venceram seus jogos e chegaram aos 53 pontos. Já o Botafogo-SP caiu para a 18ª posição, na zona de rebaixamento, com 33 pontos.

?volta redonda Resumo do jogo

?? CHAPECOENSE 1 x 1 BOTAFOGO-SP ??

?volta redonda Competição: Série B do Brasileirão - 32ª rodada

?? Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 19h30 (de Brasília)

Gol

? Vilar (42? do 2ºT, Botafogo-SP)

? Rafael Carvalheira (46? do 2ºT, Chapecoense)

Como foi o jogo?

O gol da equipe visitante saiu aos 42 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o goleiro Rafael Santos saiu mal, e o zagueiro Vilar aproveitou para cabecear firme, abrindo o placar.

A vantagem do Botafogo-SP, no entanto, durou pouco. Apenas quatro minutos depois, aos 46, Everton avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Rafael Carvalheira apareceu bem posicionado e completou de primeira para empatar a partida.

Próximos jogos

Goiás x Chapecoense - 33ª rodada da Série B

Data e horário: 19/10 (domingo), às 20h30

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Botafogo-SP x Cuiabá - 33ª rodada da Série B

Data e horário: 19/10 (domingo), às 18h30

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

