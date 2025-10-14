Topo

Casemiro se queixa de 'apagão' do Brasil contra o Japão: 'Pode custar uma Copa do Mundo'

14/10/2025 11h03

O volante Casemiro deixou o gramado do Ajinomoto Stadium, em Tóquio, muito incomodado com o que chamou de "apagão" da seleção brasileira na derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado no início da manhã (horário de Brasília) desta terça-feira. O Brasil abriu 2 a 0 na etapa inicial, mas permitiu a virada por 3 a 2 no segundo tempo.

"Sofremos um apagão na segunda parte em toda equipe. Estamos no mais alto nível. Se você dorme 45 minutos, pode custar uma Copa do Mundo, uma Copa, Copa América, uma medalha, um sonho de quatro anos. São detalhes que fazem toda a diferença", disse o experiente meio-campista do Manchester United.

Perder para os japoneses apaga todo o brilho da vitória tranquila por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul no amistoso anterior. O resultado havia trazido boas expectativas aos comandados de Carlo Ancelotti, mas sucumbir contra um adversário de nível mais alto traz de volta a preocupação que rodeia a seleção ao longo dos últimos anos.

"Nesse alto nível tem que manter o maior equilíbrio. Sabemos que rolou um ânimo a mais. Queria fechar a preparação, esses 10, 12 dias, com chave de ouro. Talvez a gente tenha feito uma preparação excelente e 45 minutos. Que sirva de aprendizado, a Copa do Mundo está aí."

Agora, os brasileiros têm de esperar até a Data Fifa de novembro, entre os dias 8 e 18. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu que serão disputados amistosos na Europa, mas os adversários ainda não foram definidos.

