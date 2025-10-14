Topo

'Apagão de todos': Casemiro diz que cochilo da seleção pode custar uma Copa

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 09h47

O capitão Casemiro cobrou a seleção brasileira após o "apagão" que resultou na derrota de virada para o Japão, hoje, por 3 a 2, em amistoso.

Um apagão na segunda parte, em toda a equipe. Isso é o mais alto nível. Se você dorme 45 minutos, pode custar uma Copa do Mundo, uma Copa América, uma medalha, um sonho de quatro anos. Casemiro, ao sportv

Toda a equipe não esteve bem. Nesse alto nível, são detalhes que fazem toda a diferença. [...] Rolou um ânimo a mais [depois da vitória contra a Coreia do Sul. Queríamos fechar esses dias com chave de ouro e talvez jogamos fora, depois de uma preparação excelente, 45 minutos. Que sirva de aprendizado, a Copa do Mundo está aí. 45 minutos pode custar um sonho de infância.

O Brasil foi para o intervalo com uma vitória parcial por 2 a 0, mas levou a virada em 25 minutos. Paulo Henrique e Martinelli marcaram para a seleção brasileira, e Minamino, Nakamura e Ueda balançaram as redes para os donos da casa.

Foi a primeira vitória da história da seleção japonesa principal sobre o Brasil. Até hoje, eram 11 vitórias brasileiras e dois empates.

A equipe de Carlo Ancelotti volta a jogar em novembro. A CBF deve confirmar amistosos contra Senegal e Tunísia, em Londres e Paris.

