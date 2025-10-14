Topo

Carille projeta reta final da Série B e exalta "força" da torcida do Goiás

14/10/2025 22h23

Nesta terça-feira, o novo técnico do Goiás, Fábio Carille, se manifestou pela primeira vez como comandante do Verdão e projetou a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Torcedor esmeraldino, aqui é o Fábio Carille. Muito feliz com esse desafio. São seis jogos e seis decisões, começando no domingo, contra a Chapecoense. Vem junto com a gente, porque sabemos da força da arquibancada e do torcedor do Goiás. Vamos juntos para conquistar esse acesso", afirmou o treinador.


Carille chega ao Goiás acompanhado de três auxiliares e já iniciou os trabalhos com o elenco esmeraldino nesta semana. O clube não informou a duração do contrato do técnico.

O Verdão volta aos gramados neste domingo, às 20h30, no Estádio da Serrinha, justamente contra a Chapecoense, em partida válida pela 33ª rodada da Série B. Atualmente, a equipe ocupa a quarta colocação, com 52 pontos em 32 jogos, e busca confirmar o acesso à elite do futebol brasileiro nas seis rodadas restantes da competição.

Com vasta experiência no futebol brasileiro e internacional, Carille acumula passagens por Corinthians, Santos, Athletico-PR, Vasco e Vitória, além de passagens por clubes no Japão e na Arábia Saudita. No Santos, em 2024, comandou a equipe na Série B e levou o time de volta à primeira divisão.

