Campinas vence Suzano e larga na frente pela final do Paulista masculino de vôlei

14/10/2025 22h47

Nesta terça-feira, Campinas derrotou Suzano por 3 sets a 0 (27 a 25, 25 a 28 e 25 a 21), na Arena Suzano, na Grande São Paulo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista masculino de vôlei.

Situação do confronto

Com o resultado, os atuais campeões do torneio chegam ao segundo confronto com a chance de confirmar o quinto título estadual de sua história. A decisão está marcada para a próxima sexta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no ginásio do Taquaral, em Campinas.

Do outro lado, o Suzano precisa vencer de qualquer forma para manter vivo o sonho do 11º título paulista. Caso consiga a vitória no tempo normal, o confronto será decidido no golden set, disputado logo após o fim da partida.

?volta redonda Resumo do jogo

??SUZANO 0 x 3 CAMPINAS ??

?volta redonda Competição: Final do Campeonato Paulista masculino de vôlei (ida)

?? Local: Arena Suzano, em Suzano (SP)

? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 20h30 (de Brasília)

Como foi o jogo?

O primeiro set mostrou bastante equilíbrio, com Suzano chegando a liderar em alguns momentos, mas Campinas reagiu após pedido de tempo do técnico Horacio Dileo. A equipe campineira buscou o empate e, apesar da pressão do adversário no saque e no bloqueio, conseguiu virar nos momentos decisivos. Depois de salvar dois set points, os donos da casa fecharam a parcial em um bloqueio de Bruninho, vencendo por 27 a 25.

Embalado pela virada, Campinas cresceu de produção e dominou o segundo set, abrindo ampla vantagem logo no início. Mesmo com mudanças feitas pelo treinador Cezar Douglas, Suzano não conseguiu reverter a situação, e os atuais campeões fecharam em 25 a 18.

Na terceira parcial, o equilíbrio inicial não durou, e o coletivo campineiro prevaleceu. Com menos erros e mais eficiência nas viradas, Campinas confirmou a vitória por 25 a 21, fechando o confronto em 3 a 0.

