Cabeça de chave pela 1ª vez, Fonseca perde chances e cai em Bruxelas

A estreia de João Fonseca como cabeça de chave em um torneio de nível ATP terminou com derrota. O brasileiro, atual número 45 do mundo, saiu na frente nos dois sets, mas levou duas viradas e acabou superado pelo holandês Botic Van de Zandschulp (30 anos, #86 do ranking) por 7/5 e 7/6(2) na primeira rodada do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica.

Fonseca foi o primeiro brasileiro cabeça de chave em um torneio de nível ATP desde 2021, quando Thiago Monteiro esteve entre os oito pré-classificados no ATP 250 de Córdoba, na Argentina.

O duelo desta terça foi o segundo entre Fonseca e Van de Zandschulp, que já foi o número 22 do mundo. Os dois se encontraram em jogo válido pela fase de grupos da Copa Davis de 2024 e, na ocasião, o brasileiro levou a melhor em dois sets.

Nas oitavas de final, Van de Zandschulp vai encontrar o americano Eliot Spizzirri (23 anos, #111), que passou pelo qualifying e estreou na chave principal com vitória sobre o espanhol Pedro Martínez (#89) por 6/4 e 6/1.

Meta de fim de ano fica mais complicada

O próximo passo para Fonseca será o ATP 500 da Basileia, na Suíça. O brasileiro tem como objetivo pessoal estar entre os 32 primeiros do ranking até o dia 12 de janeiro. A posição que lhe colocaria como cabeça de chave no Australian Open, o primeiro slam de 2026.

Para isso, porém, será preciso conquistar pelo menos 500 pontos até lá. Seu calendário, por enquanto, tem, além da Basileia, o Masters 1000 de Paris, na França, e o ATP 250 de Atenas, na Grécia. Caso não consiga os pontos que deseja, Fonseca poderá disputar ainda um ATP antes do Australian Open e um ou mais torneios da série Challenger (entenda as contas aqui).

Viradas nos dois sets

A primeira chance de quebra foi do brasileiro, que contou com um par de erros não forçados do holandês. E foi mais uma falha - uma direita longa - de Van de Zandschulp que deu o game a Fonseca. O brasileiro fez 3/2 e abriu 4/2 quando confirmou seu serviço pouco depois.

João teve outro break point e a chance de abrir 5/2, mas errou uma direita, e o europeu acabou conseguindo confirmar seu serviço. Na sequência, com 4/3 no placar, foi a vez de o brasileiro cometer seguidos erros. Van de Zandschulp teve três chances de quebra (0/40) e devolveu a quebra logo na primeira, graças à segunda esquerda errada do brasileiro no game. O jogo mudou, e Fonseca passou a jogar atrás no placar.

No 12º game, pressionado, João salvou cinco set - três deles, agredindo com eficiência. O brasileiro, porém, cedeu um sexto set point ao errar uma curtinha. No ponto seguinte, uma devolução vencedora do europeu fechou o set: 7/5.

O segundo set começou equilibrado, mas Van de Zandschulp sacava melhor desde a segunda metade do primeiro set e dava poucas chances a Fonseca. O brasileiro, por sua vez, aproveitou a primeira oportunidade que teve. Quando o europeu sacou mal no sétimo game, João voltou a quebrá-lo e fez 4/3.

A história se repetiu. Assim como no primeiro set, Fonseca teve a chance de quebrar o rival uma segunda vez, mas deu azar e perdeu um set point com uma bola que tocou na fita e quicou fora da quadra. Van de Zandschulp confirmou o saque e, no décimo game, seguidos erros não forçados do brasileiro deram uma quebra e o empate em 5/5 ao holandês.

A decisão foi para o tie-break, e o europeu saiu na frente, conquistando o primeiro mini-break graças a uma direita na rede do brasileiro. Depois, uma excelente devolução, um saque indefensável e uma ótima subida à rede colocaram Van de Zandschulp com uma bela vantagem de 5/0. Fonseca não conseguiu se recuperar.