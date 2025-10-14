Topo

Brasil x Japão: horário e onde assistir ao jogo amistoso da seleção brasileira

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/10/2025 04h00

Brasil e Japão se enfrentam nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), no Nacional de Tóquio, no Japão, para disputar mais um amistoso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026.

O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

A seleção brasileira vem confiante depois de vencer a Coreia do Sul por 5 a 0. Carlo Ancelotti teve destaque do setor ofensivo na vitória.

O Japão não conseguiu somar os três pontos na Data Fifa. A equipe empatou com o Paraguai em 2 a 2.

Brasil x Japão -- Amistoso internacional

  • Data e hora: 14 de outubro, às 7h30 (de Brasília)
  • Local: Nacional de Tóquio, no Japão
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)

