Brasil leva virada e sofre primeira derrota da história para o Japão
TÓQUIO (Reuters) - O Japão conseguiu uma virada no segundo tempo para derrotar o Brasil por 3 x 2 em um amistoso realizado no Estádio de Tóquio, com lotação esgotada, nesta terça-feira, conquistando sua primeira vitória sobre a seleção brasileira em 14 confrontos.
O Brasil abriu 2 x 0 antes do intervalo após gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, mas os anfitriões aproveitaram os erros da defesa brasileira antes que um cabeceio de Ayase Ueda no final do jogo selasse a vitória japonesa.
Takumi Minamino diminuiu o placar aos 7 minutos do segundo tempo, depois que um passe errado de Fabrício Bruno permitiu que o atacante marcasse um gol de dentro da área.
Nove minutos mais tarde, a noite de Fabrício Bruno piorou quando ele, ao tentar afastar a bola, a desviou para a própria rede para empatar a partida.
Com a torcida da casa em peso, o Japão pressionou em busca do gol da vitória. Junya Ito foi o responsável pelo momento decisivo, cobrando um escanteio preciso aos 26 minutos, que Ueda acertou com uma cabeçada poderosa depois de vencer o zagueiro Lucas Beraldo na disputa pela bola.
(Reportagem de Fernando Kallas)