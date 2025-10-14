Brasil abre 2 a 0, mas leva virada e sofre 1ª derrota na história contra o Japão
O Brasil foi derrotado pela primeira vez em sua história para o Japão nesta terça-feira, por 3 a 2, de virada, em amistoso disputado no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli balançaram as redes para a Seleção. Minamino, Nakamura e Ueda marcaram os gols dos japoneses.
A Seleção entrou em campo com oito mudanças em relação ao time que goleou a Coreia do Sul. Apenas Bruno Guimarães, Casemiro e Vinícius Júnior foram mantidos na equipe, que, apesar das alterações, fez um ótimo primeiro tempo, construindo uma confortável vantagem.
No segundo tempo, entretanto, os japoneses foram mais eficientes, sabendo aproveitar as falhas do sistema defensivo brasileiro. Assim, chegaram ao empate e, posteriormente, à improvável vitória inédita sobre a Seleção Brasileira.
A Seleção Brasileira ainda terá mais dois períodos de amistosos até a Copa do Mundo de 2026. Em novembro, o time canarinho deverá enfrentar seleções africanas, provavelmente Senegal e Tunísia, na Europa. Já em março de 2026 a CBF negocia amistosos contra seleções europeias. A França tende a ser um dos adversários. Croácia ou Holanda também podem enfrentar o Brasil na data FIFA em questão.
Resumo do jogo
JAPÃO 3 X 2 BRASIL
Competição: amistoso
Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio
Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)
Horário: 7h30 (de Brasília)
?? Público: 44.920 torcedores.
Cartões Amarelos: Estêvão (Brasil)
Cartões vermelhos: nenhum
Arbitragem
Árbitro: KIM Jong Hyeok (KOR)
Assistentes: : PARK Kyunyong (KOR) e JANG Jongpil (KOR)
Gols
BRASIL
- Paulo Henrique, aos 26 do 1ºT
- Martinelli, aos 31 do 1ºT
JAPÃO
- Minamino, aos 6 do 2ºT
- Nakamura, aos 16 do 2ºT
- Ueda, aos 25 do 2ºT
??JAPÃO
Zion Suzuki; Watanabe, Taniguchie Junnosuke Suzuki; Sano, Kamada (Ogawa), Ritsu Doan (Mochizuki) e Nakamura (Soma); Takefusa Kubo (Ito), Minamino (Tanaka) e Ueda (Machino).
Técnico: Hajime Moriyasu
???BRASIL
Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Lucas Paquetá (Richarlison); Luiz Henrique (Estêvão), Martinelli (Matheus Cunha) e Vinícius Júnior (Rodrygo).
Técnico: Alberto Valentim.
O jogo
Brasil domina o 1ºT
O Japão foi quem chegou com perigo pela primeira vez na partida. Aos 21 minutos, Doan foi para cima da marcação, chegou na linha de fundo e cruzou para Minamino, que dominou e bateu cruzado. Ueda tentou completar no segundo pau e até alcançou a bola, mas desviou para fora, desperdiçando grande oportunidade para os donos da casa.
Pouco depois, porém, o Brasil abriu o placar. Paulo Henrique recebeu passe em profundidade de Bruno Guimarães, invadiu a área e bateu de trivela, no cantinho, sem chances para o goleiro, marcando seu primeiro gol pela Seleção justamente em seu primeiro jogo como titular da equipe.
Embalado, o time canarinho ampliou aos 31 minutos. Lucas Paquetá recebeu na entrada da área e deu lindo passe por elevação para Martinelli, que ficou na cara do gol e bateu cruzado, estufando as redes.
Japão empata
Os japoneses descontaram logo no início do segundo tempo graças a uma falha grotesca de Fabrício Bruno, que recebeu o recuo de Lucas Paquetá, dominou dentro da área, mas se desequilibrou ao fazer o passe, entregando nos pés de Minamino, que precisou apenas bater para o gol, vencendo Hugo Souza.
Dez minutos depois, os donos da casa empataram a partida. Nakamura recebeu o cruzamento nas costas da marcação e completou de primeira. Fabrício Bruno ainda tentou interceptar a finalização, mas acabou jogando contra o próprio gol.
Brasil tem gol impedido, e Japão vira o jogo
Precisando reagir, a Seleção Brasileira até chegou a marcar o terceiro gol, com Matheus Cunha, mas o árbitro marcou impedimento de Luiz Henrique na jogada.
Logo na sequência, o Japão conseguiu a virada. Aos 25 minutos, Ueda subiu livre da marcação e completou a cobrança de escanteio de cabeça. Hugo Souza ainda tentou fazer a defesa, mas a bola acabou cruzando a linha do gol. Assim, coube à Seleção Brasileira se conformar com a primeira derrota de sua história para os japoneses.