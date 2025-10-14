Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Campeonato Brasileiro recomeça nesta quarta-feira após a parada da data Fifa. Um dos destaques da 28ª rodada será o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, no Estádio Nilton Santos. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Botafogo x Flamengo ao vivo?

TV : Record

: Record Pay-per-view : Premiere

: Premiere YouTube: CazéTV

Como chega o Botafogo para o confronto

Além do suspenso Newton e de Vitinho, que esteve com a Seleção Brasileira, os lesionados Alex Telles, Danilo, Álvaro Montoro, Bastos, Neto, Nathan Fernandes, Kaio Pantaleão e Barrera são desfalques certos para o Botafogo. Com 43 pontos, o time é o quinto colocado.

Como chega o Flamengo para o confronto

Suspensos, Danilo e Wallace Yan desfalcam o Flamengo. De La Cruz e Allan, poupados do gramado sintético, e Saul, em recuperação de entorse no tornozelo, também estão fora. Já Erick Pulgar deve voltar a ser relacionado. Com 55 pontos, o time é o vice-líder.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 352 vezes na história, com 131 vitórias do Flamengo, 114 empates e 107 triunfos do Botafogo. Veja os placares dos últimos cinco clássicos:

18/05/2025: Flamengo 0 x 0 Botafogo (Brasileirão)

12/02/2025: Flamengo 1 x 0 Botafogo (Carioca)

02/02/2025: Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa)

18/08/2024: Botafogo 4 x 1 Flamengo (Brasileirão)

28/04/2024: Flamengo 0 x 2 Botafogo (Brasileirão)

Estatísticas

Botafogo no campeonato

5ª posição

12 vitórias, 7 empates e 8 derrotas

37 gols marcados

23 gols sofridos

Flamengo no campeonato

2ª posição

16 vitórias, 7 empates e 3 derrotas

50 gols marcados

13 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Botafogo

Léo Linck, Ponte, Gabriel Silva (David Ricardo), Barboza e Cuiabano (Marçal); Allan, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho



Técnico: Davide Ancelotti

Provável escalação do Flamengo

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Carrascal e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino



Técnico: Filipe Luis

Arbitragem

Árbitro : Alex Gomes Stefano (RJ)

: Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes : Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Ficha técnica

Jogo: Botafogo x Flamengo



Campeonato: 28ª rodada do Brasileirão



Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro



Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV