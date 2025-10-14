Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações
O Campeonato Brasileiro recomeça nesta quarta-feira após a parada da data Fifa. Um dos destaques da 28ª rodada será o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, no Estádio Nilton Santos. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Botafogo x Flamengo ao vivo?
- TV: Record
- Pay-per-view: Premiere
- YouTube: CazéTV
Como chega o Botafogo para o confronto
Além do suspenso Newton e de Vitinho, que esteve com a Seleção Brasileira, os lesionados Alex Telles, Danilo, Álvaro Montoro, Bastos, Neto, Nathan Fernandes, Kaio Pantaleão e Barrera são desfalques certos para o Botafogo. Com 43 pontos, o time é o quinto colocado.
Como chega o Flamengo para o confronto
Suspensos, Danilo e Wallace Yan desfalcam o Flamengo. De La Cruz e Allan, poupados do gramado sintético, e Saul, em recuperação de entorse no tornozelo, também estão fora. Já Erick Pulgar deve voltar a ser relacionado. Com 55 pontos, o time é o vice-líder.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 352 vezes na história, com 131 vitórias do Flamengo, 114 empates e 107 triunfos do Botafogo. Veja os placares dos últimos cinco clássicos:
- 18/05/2025: Flamengo 0 x 0 Botafogo (Brasileirão)
- 12/02/2025: Flamengo 1 x 0 Botafogo (Carioca)
- 02/02/2025: Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa)
- 18/08/2024: Botafogo 4 x 1 Flamengo (Brasileirão)
- 28/04/2024: Flamengo 0 x 2 Botafogo (Brasileirão)
Estatísticas
Botafogo no campeonato
- 5ª posição
- 12 vitórias, 7 empates e 8 derrotas
- 37 gols marcados
- 23 gols sofridos
Flamengo no campeonato
- 2ª posição
- 16 vitórias, 7 empates e 3 derrotas
- 50 gols marcados
- 13 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Botafogo
Léo Linck, Ponte, Gabriel Silva (David Ricardo), Barboza e Cuiabano (Marçal); Allan, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho
Técnico: Davide Ancelotti
Provável escalação do Flamengo
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Carrascal e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino
Técnico: Filipe Luis
Arbitragem
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Ficha técnica
Jogo: Botafogo x Flamengo
Campeonato: 28ª rodada do Brasileirão
Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV