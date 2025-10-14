Botafogo vai à CBF e pede "arbitragem correta" contra o Flamengo

O Botafogo informou na noite desta terça-feira que esteve na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para discutir a arbitragem do clássico contra o Flamengo, marcado para esta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A reunião contou com a presença do diretor de futebol Leonardo Coelho, que representou o clube alvinegro.

A principal medida anunciada foi a contratação da empresa Good Game, que fará um monitoramento em tempo real da atuação da arbitragem no duelo de quarta-feira. Segundo comunicado oficial, a ferramenta será usada para avaliar o comportamento dos árbitros e garantir que as regras da partida sejam respeitadas.

O Botafogo reforçou que espera uma condução "segura, correta e profissional" no clássico e que não aceitará possíveis tentativas de pressão externa. A preocupação se estende ao árbitro escalado para a partida, Alex Stefano, que ainda está no início de sua trajetória em competições nacionais.

Apesar do tom de desconfiança em relação ao tema, a nota alvinegra também reservou elogios ao presidente da CBF, Samir Xaud, destacando os esforços para aprimorar os processos de arbitragem no futebol brasileiro.

Situação na tabela

O cenário dá ainda mais peso ao clássico: o Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com 55 pontos e tenta retomar a ponta da tabela, enquanto o Botafogo, em quinto lugar, com 43, busca se firmar entre os quatro primeiros.

Veja o comunicado do Botafogo na íntegra:

O Botafogo esteve na CBF, representado pelo Diretor de Futebol Leonardo Coelho, onde manifestou o seguinte posicionamento a dirigentes da entidade:

- O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico de amanhã, contra o Flamengo, no Nilton Santos. O Clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais.

- O Clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida (Ref_Eval + Match_Fix), por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas.

- O Botafogo cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados, especialmente relacionados aos jogos contra Grêmio e Internacional, em que falhas escandalosas da arbitragem comprometeram os resultados.

- O Botafogo reconhece os esforços de Samir Xaud, Presidente da CBF, para melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro.