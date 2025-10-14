Botafogo foi à CBF cobrar arbitragem 'segura' contra o Flamengo amanhã

O duelo entre Botafogo e Flamengo, marcado para esta quarta-feira, já começou fora dos gramados. Na noite desta terça, o Glorioso divulgou um comunicado afirmando que esteve na CBF para se posicionar sobre temas de arbitragem envolvendo o clássico.

O que aconteceu

O principal pedido do Botafogo foi para uma "arbitragem segura, correta e profissional" no jogo contra o Flamengo. O clube mostrou preocupação com "tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações" sob o árbitro da partida, Alex Stefano.

O Glorioso afirmou que fará um monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem, por meio da empresa Good Game. A empresa é a mesma que John Textor recorreu para acusar o Palmeiras de ter sido beneficiado pela arbitragem no título do Brasileirão de 2023.

O clube carioca também aproveitou a ida à CBF para cobrar explicações sobre os erros de arbitragem nas partidas contra Grêmio e Internacional. O Botafogo acredita que "falhas escandalosas da arbitragem" prejudicaram a equipe, que saiu com um empate contra o Grêmio e uma derrota contra o Inter.

Veja o comunicado na íntegra

"O Botafogo esteve na CBF, representado pelo Diretor de Futebol Leonardo Coelho, onde manifestou o seguinte posicionamento a dirigentes da entidade:

- O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico de amanhã, contra o Flamengo, no Nilton Santos. O Clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais.

- O Clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida (Ref_Eval + Match_Fix), por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas.

- O Botafogo cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados, especialmente relacionados aos jogos contra Grêmio e Internacional, em que falhas escandalosas da arbitragem comprometeram os resultados.

- O Botafogo reconhece os esforços de Samir Xaud, Presidente da CBF, para melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro."