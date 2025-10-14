Bonner ironiza Band em F-1 de volta à Globo e leva 'bronca' de Téo José: 'Perdeu o respeito'

A Fórmula 1 voltará a ser transmitida pela TV Globo a partir de 2026. A emissora revelou mais detalhes da cobertura da principal categoria de automobilismo nessa segunda-feira, n Upfront 2026, evento organizado no Ibirapuera e voltado para o mercado publicitário. Nele, William Bonner, apresentador do Jornal Nacional e, a partir do próximo ano, do Globo Repórter, ironizou o período em que a Band transmitiu a competição.

"No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1, né? Porque saiu da Globo...", disse o apresentador, indicando que o interesse pela modalidade teve uma queda nos anos em que foi transmitido por outra emissora. Ele não chegou, no entanto, a citar a Band no discurso.

Téo José, narrador que teve passagem pela Band, criticou Bonner nas redes sociais. "É, esta emissora mudou mesmo. Tem gente que, além da ética, perdeu o respeito. Triste fim", escreveu, por meio de seu perfil pessoal no X (antigo Twitter). A Globo foi responsável por transmitir a modalidade por 40 anos até 2020, quando a Liberty Media, detentora dos direitos da categoria, chegou a um acerto com a Band.

Esse retorno à emissora carioca se deve, especialmente, pelos números de audiência a modalidade tinha na Band em comparação com a concorrente. Serão 15 GPs transmitidos ao vivo na TV aberta. Já no SporTV, também haverá a transmissão dos treinos livres e do qualificatório, além das corridas sprints. A cobertura será multiplataforma.

Desde 2024, as negociações caminhavam para um novo acordo entre Fórmula 1 e Globo. A última temporada exibida na Globo foi a de 2020, quando Galvão Bueno ficou ausente das transmissões por causa da pandemia de covid-19. Galvão foi o principal nome nos quase 40 anos de parceria entre a emissora carioca e a Fórmula 1. Desta vez, Luis Roberto e Everaldo Marques devem comandar as transmissões, segundo apurou o Estadão.

Segundo a Fórmula 1, a modalidade é o esporte mundial mais acompanhado pelos brasileiros, com 71 milhões de fãs, dos quais 45% são mulheres e 39% têm menos de 35 anos.

"Fico feliz em anunciar que a Globo é a nova casa da Fórmula 1 no Brasil. Sempre houve uma paixão forte pelo esporte no País, e, com a Globo, encontramos o parceiro perfeito para entregar a cobertura e programação de maior qualidade que os fãs merecem", comentou o Diretor de Direitos de mídia da Fórmula 1, Ian Holmes.

"Eu gostaria de agradecer o time da Bandeirantes pela paixão e comprometimento que eles tiveram nos últimos cinco anos. Estou empolgado para continuarmos nossos trabalhos até a corrida final em Abu Dabi neste ano", concluiu Holmes.