Bobadilla e Gómez têm atuações discretas em duelo entre Paraguai e Coreia do Sul; veja notas

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, o Paraguai perdeu para a Coreia do Sul por 2 a 0, no Seul World Cup Stadium, nesta terça-feira. Os paraguaios tiveram cinco jogadores do futebol brasileiro à disposição, entre eles, o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, e o meio-campista Damian Bobadilla, do São Paulo.

De acordo com o Sofascore, os jogadores dos rivais paulistas tiveram atuações discretas. Gustavo Gómez, capitão do Paraguai, atuou os 90 minutos, errou 12 passes e não realizou nenhum desarme no duelo.

Bobadilla jogou apenas os 45 primeiros minutos e, apesar de acertar 93% dos passes, foi pouco participativo em ambos os lados do campo.

Outros jogadores do futebol brasileiro

As duas laterais do Paraguai contaram com atletas do Brasileirão. Do lado direito, Alan Benítez, do Internacional, fez bom jogo, participando de oito ações defensivas.

Por outro lado, o lateral esquerdo Júnior Alonso, do Atlético-MG, foi eleito o pior jogador do duelo, com base no critério do Sofascore. Além de falhar no primeiro gol da Coreia, o atleta do Galo perdeu a bola nove vezes e não teve boa atuação na parte ofensiva.

O atacante Angel Romero, do Corinthians, entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo. Devido ao pouco tempo restante na partida, o jogador teve apenas cinco ações com a bola.

Agora, os jogadores retornam aos seus respectivos clubes. A próxima Data Fifa será realizada a partir do