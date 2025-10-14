Topo

'Não foi só Fabrício Bruno': PVC diz que Beraldo decepcionou na seleção

14/10/2025 15h42

O zagueiro Beraldo jogou mal na derrota do Brasil para o Japão e deixa a Data Fifa em baixa na corrida por uma vaga na Copa do Mundo, avalia Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Para PVC, além de Fabrício Bruno, que falhou feio no primeiro gol dos japoneses, Beraldo e o lateral esquerdo Carlos Augusto não aproveitaram a oportunidade como titulares.

A avaliação do Beraldo de hoje não foi boa. A avaliação do Carlos Augusto de hoje não foi boa. Então, tem gente que também perdeu, não foi só o Fabrício Bruno.
PVC

PVC entende que erros individuais, como os de Fabrício Bruno, pesam, mas não são o único critério para corte da lista final. Segundo o comentarista, o principal fator é a concorrência na zaga.

O que pode tirar o Fabrício Bruno da Copa do Mundo é a concorrência com zagueiros que têm outras qualidades. Por exemplo, o Léo Ortiz, em comparação com o Fabrício Bruno, tem muito mais passe. O Marquinhos, em comparação com o Fabrício Bruno, tem muito mais experiência, tem muito mais passe, tem muito mais liderança, tem muito mais capacidade de não desmontar numa jogada desse tipo, pela história que ele possui.
PVC

PVC: Erro não tira Fabrício Bruno da Copa, mas outro fator pode excluí-lo

O que pode tirar o Fabrício Bruno da Copa não é o lance de hoje, é a soma dos concorrentes. Eu acho que ele não vai para a Copa. Já achava, independentemente do erro de hoje, que ele não vai para a Copa. Eu acho que vai Marquinhos, Gabriel Magalhães, Militão e aí vai ter uma disputa com outros zagueiros.
PVC

Assista ao vídeo:

Esporte

