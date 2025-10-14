ATP 250 de Bruxelas terá duelo brasileiro na estreia da chave de duplas masculinas

Um duelo entre brasileiros na chave de duplas masculinas será destaque no ATP 250 de Bruxelas. O mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos, cabeças de chave número quatro do torneio, enfrentam os gaúchos Marcelo Demoliner e Orlando Luz por uma vaga nas quartas de final.

Após dois torneios jogando ao lado do alemão Alexander Zverev (ATP 500 de Pequim e ATP 1000 de Xangai), Melo volta a formar parceria com Matos. O último campeonato que os brasileiros disputaram juntos foi o ATP 250 de Chengdu, no início da gira asiática, quando perderam na estreia. Neste ano, eles foram campeões do ATP 500 no Rio de Janeiro e vice-campeões do ATP 250 de Buenos Aires.

"Foco agora na estreia aqui na Bélgica, com o Rafa", afirma Melo.

Do outro lado, Demoliner e Luz chegam em grande momento. Nas últimas duas semanas, a dupla brasileira foi campeã do Challenger 75 de Braga e do Challenger 100 de Valência. Em setembro, também fizeram a semifinal do Challenger 75 de Lisboa.