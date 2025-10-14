ATP 250 de Bruxelas terá duelo brasileiro na estreia da chave de duplas masculinas
Um duelo entre brasileiros na chave de duplas masculinas será destaque no ATP 250 de Bruxelas. O mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos, cabeças de chave número quatro do torneio, enfrentam os gaúchos Marcelo Demoliner e Orlando Luz por uma vaga nas quartas de final.
Após dois torneios jogando ao lado do alemão Alexander Zverev (ATP 500 de Pequim e ATP 1000 de Xangai), Melo volta a formar parceria com Matos. O último campeonato que os brasileiros disputaram juntos foi o ATP 250 de Chengdu, no início da gira asiática, quando perderam na estreia. Neste ano, eles foram campeões do ATP 500 no Rio de Janeiro e vice-campeões do ATP 250 de Buenos Aires.
"Foco agora na estreia aqui na Bélgica, com o Rafa", afirma Melo.
Do outro lado, Demoliner e Luz chegam em grande momento. Nas últimas duas semanas, a dupla brasileira foi campeã do Challenger 75 de Braga e do Challenger 100 de Valência. Em setembro, também fizeram a semifinal do Challenger 75 de Lisboa.
Orlando Luz e Marcelo Demoliner conquistaram o título de duplas no ATP Challenger 75 de Braga, no saibro português.
Na decisão, os brasileiros, cabeças 1, confirmaram o favoritismo e venceram o búlgaro Alexander Donski e o sérvio Stefan Latinovic, por 7/5 5/7 10-7. pic.twitter.com/WQLQbQu53U
? CBT (@cbtenis) October 4, 2025