Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

14/10/2025 20h00

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O clássico é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja abaixo onde assistir, estatísticas, escalações prováveis e histórico do confronto.

Onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo?

  • TV: Globo (TV aberta)

  • Pay-per-view: Premiere

Como chega o Atlético-MG para o confronto

Paulo Henrique França / Atlético

O Galo vem embalado por uma vitória sobre o Sport, em jogo atrasado da 14ª rodada, resultado que ajudou a afastar a equipe da parte de baixo da tabela. Atualmente, ocupa a 14ª colocação com 32 pontos, sete acima do Z-4.

Apesar do triunfo recente, o técnico Jorge Sampaoli terá problemas para escalar a equipe. São muitos desfalques: Lyanco (fora da temporada), Junior Alonso e Alan Franco (convocados), além de Alexsander, Cuello, Júnior Santos, Patrick e Caio Maia, todos no departamento médico. Vitor Hugo e Igor Gomes cumprem suspensão, e Ivan Román e Rony seguem como dúvidas.

O desafio para o Atlético é tentar aproveitar o mando de campo e conquistar pontos que o afastem ainda mais do risco de rebaixamento.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A Raposa não vence há três partidas, mas segue firme no G-4. O empate em casa com o Sport, lanterna da competição, foi considerado frustrante e impediu que o time encurtasse a distância para o líder Palmeiras. Mesmo assim, o Cruzeiro é o terceiro colocado, com 52 pontos.

Para este clássico, o treinador Leonardo Jardim terá reforços importantes: William, Lucas Romero e Kaio Jorge retornam após suspensão, enquanto Christian e Wanderson estão novamente à disposição. Por outro lado, Fabrício Bruno (convocado pela Seleção Brasileira), Sinisterra e Matheus Henrique (lesionados) estão fora.

Histórico do confronto

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro já se enfrentaram 396 vezes na história. O Galo leva vantagem com 156 vitórias, contra 132 triunfos da Raposa e 108 empates.

Nos últimos cinco encontros, o Cruzeiro venceu duas vezes, o Atlético uma, e outros dois terminaram empatados. No clássico mais recente, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, a Raposa levou a melhor: 2 a 0 sobre o rival, no Mineirão.

Estatísticas

Atlético-MG no campeonato

  • 14ª posição

  • oito vitórias, oito empates e dez derrotas

  • 25 gols marcados

  • 30 gols sofridos

  • Artilheiro: Hulk e Rony, ambos com quatro gols

Cruzeiro no campeonato

  • Terceira posição

  • 15 vitórias, sete empates e cinco derrotas

  • 40 gols marcados

  • 20 gols sofridos

  • Artilheiro: Kaio Jorge, com 15 gols

Prováveis escalações

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Saravia, Ruan e Guilherme Arana; Fausto Vera, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Bernard ; Hulk e Dudu.

Técnico: Jorge Sampaoli.

CRUZEIRO: Cássio, William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem

A partida será apitada pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Ficha técnica

Jogo: Atlético-MG x Cruzeiro

Campeonato: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

