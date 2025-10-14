Athletico-PR tropeça novamente, empata com o Avaí e se distancia do G-4 da Série B
Depois de uma sequência de sete vitórias seguidas, o Athletico-PR começou a oscilar na reta final e decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrando a 32ª rodada, nesta terça-feira o time paranaense tropeçou novamente e chegou ao terceiro jogo sem vencer, desta vez ao ficar no empate por 1 a 1 diante do Avaí, na Ligga Arena, em Curitiba, e se distanciar do grupo de acesso.
Vindo de duas derrotas seguidas, o Athletico não conseguiu a reabilitação, ficando com 49 pontos, em sétimo lugar, a três do Goiás, atual quarto colocado com 52. Já o Avaí segue na zona intermediária da tabela, em 11º lugar, com 44 pontos, longe da briga pelo acesso e sem perigo do rebaixamento.
Mesmo atuando em casa, o Athletico teve uma postura ofensiva, mas pecou na efetividade, vendo o Avaí sair com a vitória parcial no primeiro tempo, com João Vitor marcando um belo gol. Na etapa complementar, Viveros encerrou um jejum de três jogos ao marcar de pênalti que ele mesmo sofreu. Apesar da pressão final, acabou se contentando com o empate.
O Athletico até iniciou a partida marcando pressão, ocupando o campo de ataque e assustou em chute de Luiz Fernando. Cauteloso, o Avaí segurou o ímpeto dos donos da casa e quando teve a chance, saiu à frente do placar. Em jogada ensaiada de escanteio, João Vitor bateu forte, colocado, para marcar, aos 21 minutos.
Após o gol, o duelo passou a ser equilibrado. O Athletico buscava alternativas para surpreender. Até chegou a igualar o marcador, com Viveros, mas o tento foi anulado por impedimento. Na reta final, seguiu com arremates de média distância, mas a falta de efetividade tirou a paciência da torcida, que chegou a vaiar após o apito do árbitro.
Na volta do intervalo, o Athletico teve outra postura e reagiu cedo, quando Viveros foi derrubado dentro da área. Ele mesmo foi para a cobrança de pênalti e deixou tudo igual, aos cinco minutos. O gol deixou o duelo aberto, com disputa franca entre os dois ataques, revezando nas oportunidades.
Com o passar do tempo, o Athletico passou a formar uma blitz na área catarinense. Viveros e Mendoza tiveram suas chances, mas pararam no goleiro César. Na reta final, já desorganizado, abusou de cruzamentos na área, facilitando a vida da defesa do Avaí, que venceu as disputas e o empate permaneceu até o fim.
Após o apito final, o goleiro César do Avaí provocou a torcida do Athletico. Mendoza foi tirar satisfação e gerou uma confusão em campo, que terminou com a expulsão de ambos.
O Athletico-PR agora tem pela frente o clássico Atletiba, contra o maior rival e líder da Série B, Coritiba, no domingo, às 18h30, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Ainda no domingo, porém mais cedo, às 16h, o Avaí tem o clássico estadual contra o Criciúma, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).
FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR 1 X 1 AVAÍ
ATHLETICO-PR - Santos; Terán, Aguirre (Julimar) e Arthur Dias; Benavídez, Dudu (Alan Kardec), Zapelli e Léo Dérik; Luiz Fernando (Mendoza), Viveros e Leozinho (João Cruz). Técnico: Odair Hellmann.
AVAÍ - César; Marcos Vinícius (Raylan), Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG (Gaspar); Zé Ricardo, JP (Hygor), João Vitor, Marquinhos Gabriel e Mário Sérgio; Cléber (Thayllon). Técnico: Vinícius Bergantin.
GOLS - João Vitor, aos 21 minutos do primeiro tempo. Viveros, aos cinco minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Eduardo Brock e DG.
CARTÃO VERMELHO - Mendoza e César.
ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).
RENDA - R$ 471.480,00.
PÚBLICO - 21.422 torcedores.
LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).