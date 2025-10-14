Athletico-PR empata com Avaí e perde chance de colar no G4 da Série B

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 32ª rodada da Série B, o Athletico-PR recebeu o Avaí na Ligga Arena, empatou por 1 a 1 e perdeu a chance de colar no Z4. Viveros balançou as redes para o Furacão, enquanto João Vitor marcou para os visitantes.

E agora?

Com o resultado, o Athletico-PR chegou aos 49 pontos, agora na sétima colocação da tabela, mas perdeu oportunidade de colar no Goiás (4º), que soma 52 e abre a zona de classificação à elite do futebol brasileiro. Do outro lado, o Avaí permaneceu com 44 unidades, na 11ª posição.

? Resumo do jogo

?? Athletico-PR 2 x 3 Avaí ??

? Competição: 32ª rodada da Série B



?? Local: Ligga Arena



? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

? João Vitor, aos 21? do 1ºT (Avaí)



? Viveros, aos 5? do 2ºT (Athletico-PR)

Como foi o jogo

Aos 21 minutos do primeiro tempo, João Vitor abriu o placar para o Avaí. Em escanteio pela esquerda, Marcos Vinicius achou Marquinhos Gabriel, que ajeitou. O volante, então, finalizou no ângulo de Santos, que nada pôde fazer.

No início do segundo tempo, aos 5 minutos, o Athletico-PR empatou após pênalti marcado em lance de Viveros, que foi derrubado por Eduardo Brock dentro da área. Na cobrança, o próprio atacante deslocou César.

Após o apito final, a partida terminou em clima quente, com três expulsões na confusão generalizada. O goleiro César (Avaí) recebeu cartão vermelho, assim como Mendoza (Athletico-PR), envolvido diretamente no tumulto. Depois de análise do VAR, o zagueiro Terán (Athletico-PR) também foi expulso por tentar agredir o goleiro do Avaí.

Próximos jogos

Athletico-PR

Coritiba x Athletico-PR (33ª rodada da Série B)



Data e horário: 19/10 (domingo), às 18h

Avaí

Avaí x Criciúma (33ª rodada da Série B)



Data e horário: 19/10 (domingo), às 16h