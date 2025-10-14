Assistir Portugal x Hungria ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo
Portugal e Hungria entram em campo hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no José Alvalade, em Lisboa, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).
Portugal mantém os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, com três vitórias em três partidas disputadas. Na rodada passada, a equipe comandada por Roberto Martínez venceu a Irlanda por 1 a 0, com gol de Rubén Neves.
A Hungria aparece logo atrás na tabela e tenta encurtar a distância para o líder do grupo. Vice-líder com quatro pontos, a seleção húngara superou a Armênia por 2 a 0 em seu último compromisso.
Portugal x Hungria -- Eliminatórias da Copa
- Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: José Alvalade, em Lisboa
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura)