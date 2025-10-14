Assistir Paysandu x Remo ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Paysandu e Remo se enfrentam hoje (14), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O clássico será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Paysandu é o lanterna da Série B e vem de duas rodadas sem vencer. No compromisso anterior, o Papão perdeu para o Botafogo-SP por 1 a 0.

Já o Remo vive momento oposto e vem de três vitórias consecutivas, entrando na briga pelo G4. O Leão Azul venceu o Athletico por 2 a 1 na rodada passada.

Paysandu x Remo -- Série B