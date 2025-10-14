Assistir Paysandu x Remo ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo
Paysandu e Remo se enfrentam hoje (14), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O clássico será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Paysandu é o lanterna da Série B e vem de duas rodadas sem vencer. No compromisso anterior, o Papão perdeu para o Botafogo-SP por 1 a 0.
Já o Remo vive momento oposto e vem de três vitórias consecutivas, entrando na briga pelo G4. O Leão Azul venceu o Athletico por 2 a 1 na rodada passada.
Paysandu x Remo -- Série B
- Data e hora: 14 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Mangueirão, em Belém
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)